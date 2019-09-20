معلول يتحدى النقاز وساسي.. وأزارو بمواجهة ثلاثية أمام بن شرقي وأوناجم وبوطيب

أحدث الأخبار
علي معلول لاعب الأهلي
ستكون مباراة السوبر بين قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك، اليوم، على موعد مع صراع شمال أفريقى مثير من خلال اللاعبين المغاربة والتوانسة الموجودين بصفوف الفريقين، بشكل يجعل منها قمة خاصة ممتدة الحدود هذه المرة.
الأهلى، بطل الدورى، يضم بين صفوفه التونسى على معلول، ظهير أيسر الفريق، الذى كان بطل آخر قمة بين الفريقين بختام منافسات مسابقة الدورى الموسم الماضى، بعد أن أحرز هدف الفوز فى شباك النادى الأبيض عقب أن استغل خطأ سقوط الكرة من يد عماد السيد، حارس مرمى الزمالك السابق، ليسجل اسمه ضمن قائمة محرزى الأهداف بمباريات القمة، وكذلك يوجد مع الفريق الأحمر المهاجم المغربى وليد أزارو، الذى سبق وسجل هدفاً بشباك الفريق الأبيض خلال مباراة القمة موسم 2017-2018 ضمن منافسات الدور الأول بمسابقة الدورى باللقاء الذى انتهى بفوز أصحاب الرداء الأحمر بثلاثية نظيفة، ومن ثم يأمل اللاعب فى تكرار ذلك الأمر وهز شباك النادى الأبيض مجدداً.
الزمالك يضم بين صفوفه ثنائياً تونسياً هما حمدى النقاز، الظهير الأيمن، وفرجانى ساسى، لاعب الوسط، وسبق وشارك "النقاز" فى فوز الفريق الأبيض بمباراة القمة بختام مسابقة الدورى الموسم قبل الماضى حينما فاز أبناء ميت عقبة بهدفين مقابل هدف، فيما شارك "فرجانى" بقمة الدور الأول لمسابقة الدورى الموسم الماضى التى انتهت بالتعادل السلبى وغاب عن قمة الدور الثانى بسبب الإصابة، ويسعى الثنائى للمشاركة فى حصد أول بطولة سوبر فى مشوارهما مع النادى الأبيض.
ويوجد ثلاثى مغربى بصفوف الزمالك وهم خالد بوطيب وأشرف بن شرقى ومحمد أوناجم، ونجح الثنائى المغربى الجديد فى إثبات الوجود سريعاً بعد المساهمة بقوة بفوز النادى الأبيض ببطولة الكأس للمرة السابعة والعشرين فى تاريخ قلعة ميت عقبة، حيث سجل "بن شرقى" هدفين فى شباك بيراميدز بالمباراة النهائية أحدهما بصناعة مواطنه "أوناجم"، ومن ثم يأمل الثنائى فى قيادة أبناء ميت عقبة للفوز بالسوبر على حساب الأهلى، لا سيما أن الثنائى يمتلك ذكريات سعيدة منذ وجودهما بصفوف الوداد المغربى والفوز بلقب دورى أبطال أفريقيا على حساب الفريق الأحمر عام 2017، ووقتها سجل «بن شرقى» فى مباراة الذهاب التى أقيمت بملعب برج العرب، وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدف مقابل هدف، وهى النتيجة التى سهلت فوز الفريق المغربى باللقب.
ساوثهامتون
0
:
0
09:00 PMالدوري الإنجليزي الممتاز
بورنموث
ستراسبورج
0
:
0
08:45 PMالدوري الفرنسي الدرجة الأولى
نانت
شالكه 04
0
:
0
08:30 PMالدوري الألماني
ماينز 05
أوساسونا
0
:
0
09:00 PMالدوري الإسباني
ريال بيتيس
العدالة
0
:
0
05:20 PMالدوري السعودى الممتاز
أبها
الفيحاء
0
:
0
05:35 PMالدوري السعودى الممتاز
الوحدة
النصر
0
:
0
07:20 PMالدوري السعودى الممتاز
الحزم
كالياري
0
:
0
08:45 PMالدوري الإيطالي الدرجة الأولى
جنوى
السد
0
:
0
03:50 PMدوري نجوم قطر
أم صلال
السيلية
0
:
0
06:00 PMدوري نجوم قطر
قطر
الأهلي
0
:
0
07:00 PMكأس السوبر المصري
الزمالك
باكوس دي فيريرا
0
:
0
09:30 PMالدوري البرتغالي الممتاز
ديبورتيفو أفيس
جوزتيبي
0
:
0
07:30 PMالدوري التركي الممتاز
كونيا سبور
الفجيرة
0
:
0
04:45 PMدوري الخليج العربي
الوحدة
العين
0
:
0
04:45 PMدوري الخليج العربي
إتحاد كلباء
النصر
0
:
0
07:15 PMدوري الخليج العربي
الوصل
تركتور سازي تبريز
0
:
0
03:00 PMدوري المحترفين الإيراني
جول جوهار
باديديه مشهد
0
:
0
04:30 PMدوري المحترفين الإيراني
فولاد خوزستان
نادي نساجي مازندران
0
:
0
05:00 PMدوري المحترفين الإيراني
نادي شاهين بوشهر
نادي بارس جنوبي جم لكرة القدم
0
:
0
05:00 PMدوري المحترفين الإيراني
سايبا
بايكان
0
:
0
05:00 PMدوري المحترفين الإيراني
ماشين سازي تبريز
سباهان اصفهان
0
:
0
05:00 PMدوري المحترفين الإيراني
نفط مسجد سليمان
صنعت نفط عبادان
0
:
0
05:15 PMدوري المحترفين الإيراني
ذوب آهن اصفهان
العروبة
0
:
0
03:15 PMدوري المحترفين العماني
ظفار
السويق
0
:
0
03:15 PMدوري المحترفين العماني
النهضة
بهلاء
0
:
0
08:00 PMدوري المحترفين العماني
الرستاق
الحد
0
:
0
04:00 PMالدوري البحريني الممتاز
الرفاع الشرقي
الشباب
0
:
0
06:30 PMالدوري البحريني الممتاز
الأهلي
تعليقات الفيسبوك