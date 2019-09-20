معلول يتحدى النقاز وساسي.. وأزارو بمواجهة ثلاثية أمام بن شرقي وأوناجم وبوطيب

ستكون مباراة السوبر بين قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك، اليوم، على موعد مع صراع شمال أفريقى مثير من خلال اللاعبين المغاربة والتوانسة الموجودين بصفوف الفريقين، بشكل يجعل منها قمة خاصة ممتدة الحدود هذه المرة.

الأهلى، بطل الدورى، يضم بين صفوفه التونسى على معلول، ظهير أيسر الفريق، الذى كان بطل آخر قمة بين الفريقين بختام منافسات مسابقة الدورى الموسم الماضى، بعد أن أحرز هدف الفوز فى شباك النادى الأبيض عقب أن استغل خطأ سقوط الكرة من يد عماد السيد، حارس مرمى الزمالك السابق، ليسجل اسمه ضمن قائمة محرزى الأهداف بمباريات القمة، وكذلك يوجد مع الفريق الأحمر المهاجم المغربى وليد أزارو، الذى سبق وسجل هدفاً بشباك الفريق الأبيض خلال مباراة القمة موسم 2017-2018 ضمن منافسات الدور الأول بمسابقة الدورى باللقاء الذى انتهى بفوز أصحاب الرداء الأحمر بثلاثية نظيفة، ومن ثم يأمل اللاعب فى تكرار ذلك الأمر وهز شباك النادى الأبيض مجدداً.

الزمالك يضم بين صفوفه ثنائياً تونسياً هما حمدى النقاز، الظهير الأيمن، وفرجانى ساسى، لاعب الوسط، وسبق وشارك "النقاز" فى فوز الفريق الأبيض بمباراة القمة بختام مسابقة الدورى الموسم قبل الماضى حينما فاز أبناء ميت عقبة بهدفين مقابل هدف، فيما شارك "فرجانى" بقمة الدور الأول لمسابقة الدورى الموسم الماضى التى انتهت بالتعادل السلبى وغاب عن قمة الدور الثانى بسبب الإصابة، ويسعى الثنائى للمشاركة فى حصد أول بطولة سوبر فى مشوارهما مع النادى الأبيض.

الثنائي المغربي يحلم بالسوبر مع الزمالك

ويوجد ثلاثى مغربى بصفوف الزمالك وهم خالد بوطيب وأشرف بن شرقى ومحمد أوناجم، ونجح الثنائى المغربى الجديد فى إثبات الوجود سريعاً بعد المساهمة بقوة بفوز النادى الأبيض ببطولة الكأس للمرة السابعة والعشرين فى تاريخ قلعة ميت عقبة، حيث سجل "بن شرقى" هدفين فى شباك بيراميدز بالمباراة النهائية أحدهما بصناعة مواطنه "أوناجم"، ومن ثم يأمل الثنائى فى قيادة أبناء ميت عقبة للفوز بالسوبر على حساب الأهلى، لا سيما أن الثنائى يمتلك ذكريات سعيدة منذ وجودهما بصفوف الوداد المغربى والفوز بلقب دورى أبطال أفريقيا على حساب الفريق الأحمر عام 2017، ووقتها سجل «بن شرقى» فى مباراة الذهاب التى أقيمت بملعب برج العرب، وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدف مقابل هدف، وهى النتيجة التى سهلت فوز الفريق المغربى باللقب.