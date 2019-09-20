أحدث الأخبار

أخر الأخبار

عاجل.. رئيس الزمالك يعلن الانسحاب من السوبر الأفريقي حال إقامته في قطر

الأهلي يسعى لتعزيز رقمه القياسي في السوبر

أمير مرتضى: جاهزين لإسعاد جماهير الزمالك.. ولقب السوبر من الأهلي له طعم خاص

خالد الغندور: الأهلي "كعبه" عالي على الزمالك في السوبر.. ونتمناها بيضاء

إيهاب جلال في بيان رسمي: فشل المفاوضات مع المنتخب ليست لأسباب مادية

01:54 ص | الجمعة 20 سبتمبر 2019
كتب: محمد خيري
إيهاب جلال في بيان رسمي: فشل المفاوضات مع المنتخب ليست لأسباب مادية

إيهاب جلال

أخبار متعلقة

كشف إيهاب جلال، المدير الفني لفريق النادي المصري، أسباب فشل توليه قيادة منتخب مصر الأول، خلفًا للمكسيكي خافيير أجيري، الذي تمت إقالته عقب نهاية كأس الأمم الأفريقية 2019، بعد الخروج من دور الـ 16.

وأعلن اتحاد الكرة المصري، قد أعلن مساء أمس الخميس، تعيين حسام البدري، مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني الأول، وإعطاءه كافة الصلاحيات لإختيار جهازه المعاون.

وكان إيهاب جلال، المرشح الأول لقيادة الفراعنة، خلال الأيام القليلة الماضية، وترددت أنباء عن فشل المفاوضات بسبب بعض الأمور المادية.

وقال إيهاب جلال خلال البيان الذي أصدره: "تدريب منتخب مصر هو الشرف والواجب الوطني الذي يبحث عنه كل مدير فني مصري والذي يأمل أن يصل إليه فى يوم من الأيام .. فلا مجال للحديث عن ترددي او عدم طموحي لتدريب منتخب مصر".

وتابع: "كل التقدير لمسئولي إتحاد كرة القدم المصري الذين أعتبروني المرشح الرئيسي لهذه المهمة الوطنية العظيمة".

وأضاف: "وفى هذا الإطار، ولمنع أي شائعات أو أقاويل قد تنتشر بحكم العادة بعد فشل أي مفاوضات .. أود أن أشير إلى أن المفاوضات إستمرت بشكل احترافي و محترم".

وأكمل: "الموضوع يتلخص فى استراتجية العمل التي أؤمن أنها ستساعدني و تصل بنا للأهداف المطلوب تحقيقها والتي ينتظرها الشعب المصري، والتي لاحقاً لم تتوافق مع استراتيجية عمل اتحاد الكرة الذي يدير اللعبة والذي يجب هو الاخر أن يمشي وفقاً لإستراتيجيته".

وأردف: "لا مجال للحديث حول أن فشل المفاوضات كان لأمور مادية أو أي أمور أخرى تمسني أو تمس أي أحد من القائمين علي إدارة الكرة المصرية".

إيهاب جلال: لم أتردد لحظة في تدريب المنتخب

وأستدرك: "وأود التاكيد مرة اخري علي أنني لم أتردد لحظة فى تدريب منتخبنا الوطني وأتمني التوفيق لمن سيتولي تدريب المنتخب وكل الدعم والتمنيات الطيبة له بالتوفيق".

وأنهى حديثه قائلًا: "نعمل فى الفترة القادمة إن شاء الله على إستكمال ما بدأناه فى النادي المصري العريق والذي أشكر جمهوره ومجلس إدارته على دعمهم و مساندتهم وتمسكهم بي و بزملائي".

 

أخبار قد تعجبك

الزمالك ينهى استعداداته للسوبر.. و"ميتشو" للاعبين: دفاع الأهلي بطئ

استطلاع رأى

  • ساوثهامتون

    ساوثهامتون

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    الدوري الإنجليزي الممتاز
  • بورنموث

    بورنموث

  • ستراسبورج

    ستراسبورج

  • 0

    :

    0

    08:45 PM

    الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
  • نانت

    نانت

  • شالكه 04

    شالكه 04

  • 0

    :

    0

    08:30 PM

    الدوري الألماني
  • ماينز 05

    ماينز 05

  • أوساسونا

    أوساسونا

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    الدوري الإسباني
  • ريال بيتيس

    ريال بيتيس

  • العدالة

    العدالة

  • 0

    :

    0

    05:20 PM

    الدوري السعودى الممتاز
  • أبها

    أبها

  • الفيحاء

    الفيحاء

  • 0

    :

    0

    05:35 PM

    الدوري السعودى الممتاز
  • الوحدة

    الوحدة

  • النصر

    النصر

  • 0

    :

    0

    07:20 PM

    الدوري السعودى الممتاز
  • الحزم

    الحزم

  • كالياري

    كالياري

  • 0

    :

    0

    08:45 PM

    الدوري الإيطالي الدرجة الأولى
  • جنوى

    جنوى

  • السد

    السد

  • 0

    :

    0

    03:50 PM

    دوري نجوم قطر
  • أم صلال

    أم صلال

  • السيلية

    السيلية

  • 0

    :

    0

    06:00 PM

    دوري نجوم قطر
  • قطر

    قطر

  • الأهلي

    الأهلي

  • 0

    :

    0

    07:00 PM

    كأس السوبر المصري
  • الزمالك

    الزمالك

  • باكوس دي فيريرا

    باكوس دي فيريرا

  • 0

    :

    0

    09:30 PM

    الدوري البرتغالي الممتاز
  • ديبورتيفو أفيس

    ديبورتيفو أفيس

  • جوزتيبي

    جوزتيبي

  • 0

    :

    0

    07:30 PM

    الدوري التركي الممتاز
  • كونيا سبور

    كونيا سبور

  • الفجيرة‎

    الفجيرة‎

  • 0

    :

    0

    04:45 PM

    دوري الخليج العربي
  • الوحدة

    الوحدة

  • العين

    العين

  • 0

    :

    0

    04:45 PM

    دوري الخليج العربي
  • إتحاد كلباء

    إتحاد كلباء

  • النصر

    النصر

  • 0

    :

    0

    07:15 PM

    دوري الخليج العربي
  • الوصل

    الوصل

  • تركتور سازي تبريز

    تركتور سازي تبريز

  • 0

    :

    0

    03:00 PM

    دوري المحترفين الإيراني
  • جول جوهار

    جول جوهار

  • باديديه مشهد

    باديديه مشهد

  • 0

    :

    0

    04:30 PM

    دوري المحترفين الإيراني
  • فولاد خوزستان

    فولاد خوزستان

  • نادي نساجي مازندران

    نادي نساجي مازندران

  • 0

    :

    0

    05:00 PM

    دوري المحترفين الإيراني
  • نادي شاهين بوشهر

    نادي شاهين بوشهر

  • نادي بارس جنوبي جم لكرة القدم

    نادي بارس جنوبي جم لكرة القدم

  • 0

    :

    0

    05:00 PM

    دوري المحترفين الإيراني
  • سايبا

    سايبا

  • بايكان

    بايكان

  • 0

    :

    0

    05:00 PM

    دوري المحترفين الإيراني
  • ماشين سازي تبريز

    ماشين سازي تبريز

  • سباهان اصفهان

    سباهان اصفهان

  • 0

    :

    0

    05:00 PM

    دوري المحترفين الإيراني
  • نفط مسجد سليمان

    نفط مسجد سليمان

  • صنعت نفط عبادان

    صنعت نفط عبادان

  • 0

    :

    0

    05:15 PM

    دوري المحترفين الإيراني
  • ذوب آهن اصفهان

    ذوب آهن اصفهان

  • العروبة

    العروبة

  • 0

    :

    0

    03:15 PM

    دوري المحترفين العماني
  • ظفار

    ظفار

  • السويق

    السويق

  • 0

    :

    0

    03:15 PM

    دوري المحترفين العماني
  • النهضة

    النهضة

  • بهلاء

    بهلاء

  • 0

    :

    0

    08:00 PM

    دوري المحترفين العماني
  • الرستاق

    الرستاق

  • الحد

    الحد

  • 0

    :

    0

    04:00 PM

    الدوري البحريني الممتاز
  • الرفاع الشرقي

    الرفاع الشرقي

  • الشباب

    الشباب

  • 0

    :

    0

    06:30 PM

    الدوري البحريني الممتاز
  • الأهلي

    الأهلي

الأكثر قراءة

عاجل| رئيس المصري: إيهاب جلال رفض تدريب منتخب مصر

رئيس الزمالك: مباراة السوبر أمام الأهلي تم تقديمها لمدة ساعة

عاجل.. إيهاب جلال يتفوق على حسام حسن في تصويت اتحاد الكرة حول مدرب المنتخب الجديد
الأهلى جاهز بتشكيل "كانو سبورت" للسوبر.. وصلاح محسن مفاجأة الهجوم