إيهاب جلال في بيان رسمي: فشل المفاوضات مع المنتخب ليست لأسباب مادية

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إيهاب جلال
كشف إيهاب جلال، المدير الفني لفريق النادي المصري، أسباب فشل توليه قيادة منتخب مصر الأول، خلفًا للمكسيكي خافيير أجيري، الذي تمت إقالته عقب نهاية كأس الأمم الأفريقية 2019، بعد الخروج من دور الـ 16.
وأعلن اتحاد الكرة المصري، قد أعلن مساء أمس الخميس، تعيين حسام البدري، مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني الأول، وإعطاءه كافة الصلاحيات لإختيار جهازه المعاون.
وكان إيهاب جلال، المرشح الأول لقيادة الفراعنة، خلال الأيام القليلة الماضية، وترددت أنباء عن فشل المفاوضات بسبب بعض الأمور المادية.
وقال إيهاب جلال خلال البيان الذي أصدره: "تدريب منتخب مصر هو الشرف والواجب الوطني الذي يبحث عنه كل مدير فني مصري والذي يأمل أن يصل إليه فى يوم من الأيام .. فلا مجال للحديث عن ترددي او عدم طموحي لتدريب منتخب مصر".
وتابع: "كل التقدير لمسئولي إتحاد كرة القدم المصري الذين أعتبروني المرشح الرئيسي لهذه المهمة الوطنية العظيمة".
وأضاف: "وفى هذا الإطار، ولمنع أي شائعات أو أقاويل قد تنتشر بحكم العادة بعد فشل أي مفاوضات .. أود أن أشير إلى أن المفاوضات إستمرت بشكل احترافي و محترم".
وأكمل: "الموضوع يتلخص فى استراتجية العمل التي أؤمن أنها ستساعدني و تصل بنا للأهداف المطلوب تحقيقها والتي ينتظرها الشعب المصري، والتي لاحقاً لم تتوافق مع استراتيجية عمل اتحاد الكرة الذي يدير اللعبة والذي يجب هو الاخر أن يمشي وفقاً لإستراتيجيته".
وأردف: "لا مجال للحديث حول أن فشل المفاوضات كان لأمور مادية أو أي أمور أخرى تمسني أو تمس أي أحد من القائمين علي إدارة الكرة المصرية".
وأستدرك: "وأود التاكيد مرة اخري علي أنني لم أتردد لحظة فى تدريب منتخبنا الوطني وأتمني التوفيق لمن سيتولي تدريب المنتخب وكل الدعم والتمنيات الطيبة له بالتوفيق".
وأنهى حديثه قائلًا: "نعمل فى الفترة القادمة إن شاء الله على إستكمال ما بدأناه فى النادي المصري العريق والذي أشكر جمهوره ومجلس إدارته على دعمهم و مساندتهم وتمسكهم بي و بزملائي".
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