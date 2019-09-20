عاجل.. رئيس الزمالك يعلن الانسحاب من السوبر الأفريقي حال إقامته في قطر

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الزمالك
أعلن رئيس نادي الزمالك، انسحاب الفريق الأول لكرة القدم، من المشاركة في مباراة كأس السوبر الأفريقي، والتي كان من المقرر إقامتها أحد أيام 16، أو 17، أو 18 سبتمبر الجاري، وتم تأجيلها إلى وقت آخر لاحق وفقًا لبيان رسمي أصدره الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".
وقال رئيس الزمالك خلال فيديو تم بثه في برنامج الزمالك: "لو تم إقامة مباراة السوبر الأفريقي في قطر مش هروح لو وقفوا على دماغهم، لو الفريق هينزل درجة تاسعة".
وتابع: "الزمالك نادي الوطنية والكرامة، لن يخوض نهائي كأس السوبر الأفريقي في قطر، وده تحذير لبعض الأشخاص في الاتحاد الأفريقي من دلوقتي".
ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره الترجي التونسي في مباراة السوبر الأفريقي، كون الأبيض بطل كأس الكونفدرالية الأفريقية موسم 2018-2019، على حساب نهضة بركان المغربي، والفريق التونسي كبطلًا لمسابقة دوري أبطال أفريقيا بنفس العام على حساب الوداد المغربي.
ويستعد الفريق الأول لنادي الزمالك، لمواجهة غريمه التقليدي الأهلي، مساء اليوم الجمعة، في نهائي كأس السوبر المصري، في تمام السابعة مساءا، على استاد الجيش المصري ببرج العرب.
وفي سياق متصل، أكد أمير مرتضى، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، أن الفريق الأول على أتم الاستعداد لمواجهة الأهلي المرتقبة في كأس السوبر، اليوم الجمعة.
وقال "أمير" في فيديو تم بثه عبر برنامج الزمالك اليوم، من معسكر الفريق بالإسكندرية: "التمرين الأخير كان قوي، واللاعبين أظهروا الجدية، ومستر ميتشو كان سعيد بأداء اللاعبين وروحهم وتركيزهم، وإن شاء الله ده ينعكس في المباراة".
وتابع: "كل اللاعبين جاهزين للمباراة، مستر ميتشو ضم 24 لاعبًا رغم أن القائمة النهائية للمباراة ستكون 18 لاعبًا وذلك لإثبات أن جميع اللاعبين قريبين للمشاركة في المباراة، إن شاء الله نقدر نحقق البطولة الرابعة لينا هذا الموسم، ونقدم أداء محترم وقوي".
وأضاف: "معظم لاعبي الفريق تعرضوا لضغط مباريات القمة، وجميعهم على علم أن اللقاء ليس له خيار غير الفوز، الجميع متكاتف، وكانت هناك جلسة بين الجهاز واللاعبين ولديهم رغبه لإسعاد الجماهير وإضافة بطولة جديدة في تاريخهم خصوصًا أن البطولة أمام الأهلي تظل في الذاكرة، ونتمنى أن نظهر بالشكل الذي يتيح لنا التتويج".
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