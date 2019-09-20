أسلحة هجومية.. تشكيل الأهلي المتوقع أمام الزمالك في مباراة السوبر

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أفشة وحمدي ووليد سليمان لاعبي الأهلي
استقر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، بنسبة كبيرة على ملامح تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك بالسوبر المحلي، والمقرر إقامتها في السابعة مساء اليوم الجمعة، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.
وسيعتمد السويسري، في أول قمة له على مجموعة كبيرة من قائمته بمباراة كانو سبورت الغيني، في ذهاب دور الـ 32 بدوري أبطال افريقيا، خاصة وأنها اثبتت نجاحها بالفوز خارج القواعد، مع استبعاد بعض العناصر مضطرا، وظهر من خلال التدريبات الأخيرة، ووفق القائمة التي اصطحبها فايلر إلى الإسكندرية، أن يدفع مدرب الأهلي في مباراة اليوم بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
الدفاع: أحمد فتحي وعلي معلول ياسر إبراهيم ومحمود متولي.
خط الوسط: عمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة ورمضان صبحي وأحمد الشيخ (وليد سليمان).
الهجوم: صلاح محسن (مروان محسن).
في سياق متصل، يدخل الأهلي مواجهة الزمالك تحت قيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق والطامح لتحقيق أول بطولاته مع النادي الأهلي والحصول على لقب السوبر.
ويسعى رينيه فايلر إلى تحقيق انطلاقة مثالية في مشواره التدريبي مع الأهلي والانضمام لقائمة المدربين الذين قادوا المارد الأحمر لتحقيق لقب السوبر المصري، والتي تضم 5 مدربين والتي جاءت على النحو التالي:
1- البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني التاريخي للنادي الأهلي والذي يحمل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالسوبر المحلي بواقع 4 ألقاب أعوام ( 2005، 2006، 2007، 2008).
2- حسام البدري المدير الفني الأسبق للأهلي والذي نجح في تحقيق 3 ألقاب سوبر أعوام (2010، 2012، 2017).
3- البرتغالي توني أوليفييرا والذي قاد الأهلي لتحقيق أول لقب سوبر عام 2003 .4- الإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني الأسبق والذي قاد الأهلي لتحقيق لقب السوبر عام 2014 .5
- عبد العزيز عبد الشافي المدير الفني الأسبق للأهلي والذي قاد الفريق لتحقيق لقب السوبر في عام 2015.
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