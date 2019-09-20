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تفاصيل جلسة رباعي الزمالك مع اللاعبين قبل مباراة السوبر

12:09 م | الجمعة 20 سبتمبر 2019
كتب: محمود فؤاد
تفاصيل جلسة رباعي الزمالك مع اللاعبين قبل مباراة السوبر

مباراة الأهلي والزمالك - أرشيفية

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عقد رباعي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك شيكابالا وطارق حامد ومحمود علاء ومحمد عبد الشافي جلسة مطولة مع زملائهم في الفريق على هامش المعسكر المقام بأحد فنادق برج العرب استعدادا لمواجهة الأهلي في بطولة السوبر المصري.

وطلب كبار الزمالك من زملائهم ضرورة بذل أقصى الجهد وتحقيق الفوز والتتويج باللقب وعليهم يعلموا أن الجماهير تنتظر اللقب بفارغ الصبر وبالتالي عليهم إسعادهم واللعب بهدوء.

وتعاهد جميع اللاعبين في نهاية الجلسة على بذل أقصى جهد في الملعب وتحقيق نتيجة إيجابية تسعد جماهير الأبيض في كل مكان.

ويلتقي الأهلي والزمالك، في السابعة من مساء اليوم، على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية، في مباراة صعبة على فريقين على لقب كأس السوبر المصري، والذي يشهد صراعا بين حامل الأول حامل لقب الدوري، والثاني بطل الكأس عن نسختي الموسم الماضي.

وخارج الخطوط، يشهد نهائي السوبر صراعا كبيرا بين السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، والصربى ميتشو، نظيره بالزمالك، في القمة الأولى بينهما، والتي ستوفر علي كل منهما شوطا كبيرا في طريق كسب ثقة جماهير فريقيهما، حال الفوز بها.

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