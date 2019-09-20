كبار الأهلي يحذرون اللاعبين من استفزازات لاعبي الزمالك قبل السوبر

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حسام عاشور ولاعبي الأهلي
عقد الثلاثي شريف إكرامي وحسام عاشور وأحمد فتحي، لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع اللاعبين في فندق الإقامة بالإسكندرية، استعدادا لمواجهة الزمالك، في بطولة السوبر المحلي.
وطلب الثلاثي من اللاعبين التركيز في المباراة وتقديم أفضل ما لديهم، خاصة أن السوبر المحلي بطولة لها مذاق خاص عند جماهير النادي، إضافة إلى أن الفوز بلقب السوبر سيرضي الجماهير ومجلس الإدارة بشكل كبير بعد الإخفاق في كأس مصر مؤخرا، ووداع البطولة على يد بيراميدز.
وحذر الثلاثي باقي اللاعبين من الاحتكاك بلاعبي الزمالك خارج إطار المباراة والسماح لهم باستفزازهم، حرصا على غبقاء معظم تركيزهم داخل الملعب.
ويستعد الأهلي، بطل الدوري، لمواجهة الزمالك، حامل لقب الكأس، في السابعة مساء اليوم الجمعة على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية على نسخة الموسم الماضي من السوبر المصري، بحضور 10 ألاف متفرج، بواقع 5 ألاف لطل فريق.
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