أحدث الأخبار

أخر الأخبار

إيرلينج هالاند لاعب سالزبورج أفضل بالجولة الأولى لدوري الأبطال

مباراة السوبر.. الأهلي والزمالك يتحركان لبرج العرب الخامسة مساء

مباراة السوبر.. فايلر يحذر مدافعي الأهلي من خطورة بن شرقي

حفل أنغام ومصادفة غريبة.. كواليس ليلة الأهلي الأخيرة قبل مباراة السوبر

كبار الأهلي يحذرون اللاعبين من استفزازات لاعبي الزمالك قبل السوبر

02:29 م | الجمعة 20 سبتمبر 2019
كتب: حسين غريب وأحمد فراج
كبار الأهلي يحذرون اللاعبين من استفزازات لاعبي الزمالك قبل السوبر

حسام عاشور ولاعبي الأهلي

أخبار متعلقة

عقد الثلاثي شريف إكرامي وحسام عاشور وأحمد فتحي، لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع اللاعبين في فندق الإقامة بالإسكندرية، استعدادا لمواجهة الزمالك، في بطولة السوبر المحلي.

وطلب الثلاثي من اللاعبين التركيز في المباراة وتقديم أفضل ما لديهم، خاصة أن السوبر المحلي بطولة لها مذاق خاص عند جماهير النادي، إضافة إلى أن الفوز بلقب السوبر سيرضي الجماهير ومجلس الإدارة بشكل كبير بعد الإخفاق في كأس مصر مؤخرا، ووداع البطولة على يد بيراميدز.

الأهلي يحذر لاعبيه من الاحتكاك بلاعبي الزمالك

وحذر الثلاثي باقي اللاعبين من الاحتكاك بلاعبي الزمالك خارج إطار المباراة والسماح لهم باستفزازهم، حرصا على غبقاء معظم تركيزهم داخل الملعب.

ويستعد الأهلي، بطل الدوري، لمواجهة الزمالك، حامل لقب الكأس، في السابعة مساء اليوم الجمعة على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية على نسخة الموسم الماضي من السوبر المصري، بحضور 10 ألاف متفرج، بواقع 5 ألاف لطل فريق.

أخبار قد تعجبك

قمة السوبر.. صلاح محسن يقود تشكيل الأهلي.. ومصطفى محمد سلاح الزمالك

استطلاع رأى

  • ساوثهامتون

    ساوثهامتون

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    الدوري الإنجليزي الممتاز
  • بورنموث

    بورنموث

  • ستراسبورج

    ستراسبورج

  • 0

    :

    0

    08:45 PM

    الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
  • نانت

    نانت

  • شالكه 04

    شالكه 04

  • 0

    :

    0

    08:30 PM

    الدوري الألماني
  • ماينز 05

    ماينز 05

  • أوساسونا

    أوساسونا

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    الدوري الإسباني
  • ريال بيتيس

    ريال بيتيس

  • العدالة

    العدالة

  • 0

    :

    0

    05:20 PM

    الدوري السعودى الممتاز
  • أبها

    أبها

  • الفيحاء

    الفيحاء

  • 0

    :

    0

    05:35 PM

    الدوري السعودى الممتاز
  • الوحدة

    الوحدة

  • النصر

    النصر

  • 0

    :

    0

    07:20 PM

    الدوري السعودى الممتاز
  • الحزم

    الحزم

  • كالياري

    كالياري

  • 0

    :

    0

    08:45 PM

    الدوري الإيطالي الدرجة الأولى
  • جنوى

    جنوى

  • السد

    السد

  • 0

    :

    0

    03:50 PM

    دوري نجوم قطر
  • أم صلال

    أم صلال

  • السيلية

    السيلية

  • 0

    :

    0

    06:00 PM

    دوري نجوم قطر
  • قطر

    قطر

  • الأهلي

    الأهلي

  • 0

    :

    0

    07:00 PM

    كأس السوبر المصري
  • الزمالك

    الزمالك

  • باكوس دي فيريرا

    باكوس دي فيريرا

  • 0

    :

    0

    09:30 PM

    الدوري البرتغالي الممتاز
  • ديبورتيفو أفيس

    ديبورتيفو أفيس

  • جوزتيبي

    جوزتيبي

  • 0

    :

    0

    07:30 PM

    الدوري التركي الممتاز
  • كونيا سبور

    كونيا سبور

  • الفجيرة‎

    الفجيرة‎

  • 0

    :

    0

    04:45 PM

    دوري الخليج العربي
  • الوحدة

    الوحدة

  • العين

    العين

  • 0

    :

    0

    04:45 PM

    دوري الخليج العربي
  • إتحاد كلباء

    إتحاد كلباء

  • النصر

    النصر

  • 0

    :

    0

    07:15 PM

    دوري الخليج العربي
  • الوصل

    الوصل

  • تركتور سازي تبريز

    تركتور سازي تبريز

  • 0

    :

    0

    03:00 PM

    دوري المحترفين الإيراني
  • جول جوهار

    جول جوهار

  • باديديه مشهد

    باديديه مشهد

  • 0

    :

    0

    04:30 PM

    دوري المحترفين الإيراني
  • فولاد خوزستان

    فولاد خوزستان

  • نادي نساجي مازندران

    نادي نساجي مازندران

  • 0

    :

    0

    05:00 PM

    دوري المحترفين الإيراني
  • نادي شاهين بوشهر

    نادي شاهين بوشهر

  • نادي بارس جنوبي جم لكرة القدم

    نادي بارس جنوبي جم لكرة القدم

  • 0

    :

    0

    05:00 PM

    دوري المحترفين الإيراني
  • سايبا

    سايبا

  • بايكان

    بايكان

  • 0

    :

    0

    05:00 PM

    دوري المحترفين الإيراني
  • ماشين سازي تبريز

    ماشين سازي تبريز

  • سباهان اصفهان

    سباهان اصفهان

  • 0

    :

    0

    05:00 PM

    دوري المحترفين الإيراني
  • نفط مسجد سليمان

    نفط مسجد سليمان

  • صنعت نفط عبادان

    صنعت نفط عبادان

  • 0

    :

    0

    05:15 PM

    دوري المحترفين الإيراني
  • ذوب آهن اصفهان

    ذوب آهن اصفهان

  • العروبة

    العروبة

  • 0

    :

    0

    03:15 PM

    دوري المحترفين العماني
  • ظفار

    ظفار

  • السويق

    السويق

  • 0

    :

    0

    03:15 PM

    دوري المحترفين العماني
  • النهضة

    النهضة

  • بهلاء

    بهلاء

  • 0

    :

    0

    08:00 PM

    دوري المحترفين العماني
  • الرستاق

    الرستاق

  • الحد

    الحد

  • 0

    :

    0

    04:00 PM

    الدوري البحريني الممتاز
  • الرفاع الشرقي

    الرفاع الشرقي

  • الشباب

    الشباب

  • 0

    :

    0

    06:30 PM

    الدوري البحريني الممتاز
  • الأهلي

    الأهلي

الأكثر قراءة

عاجل| رئيس المصري: إيهاب جلال رفض تدريب منتخب مصر

رئيس الزمالك: مباراة السوبر أمام الأهلي تم تقديمها لمدة ساعة

فايلر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك
فايلر يسعى لكسب ثقة الجماهير.. وميتشو يبحث عن البطولة الثانية