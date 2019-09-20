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ميتشو يحذر لاعبي الزمالك من الأخطاء أمام الأهلي في السوبر

02:50 م | الجمعة 20 سبتمبر 2019
كتب: محمود فؤاد
ميتشو يحذر لاعبي الزمالك من الأخطاء أمام الأهلي في السوبر

الزمالك

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حرص الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على تصحيح الأخطاء خلال التقسيمات التي أجراها في نهاية كل مران، قبل مواجهة الأهلي على كأس السوبر، السابعة مساء اليوم على ملعب ستاد برج العرب.

وحذر ميتشو لاعبي خط دفاع الفريق محمود علاء ومحمد عبد الغني خلال المران الأخير من الاستلام أو الاحتفاظ بالكرة دون مبرر، مع التأكيد على ضررورة التمركز بشكل جيد ولعب الكرة بسرعة، وعدم ترك فرصة للخطأ أمام مهاجمي الأهلي.

ومن المقرر أن يعلن ميتشو عن تشكيل الأهلي بعد إلقاء محاضرة الفيديو الأخيرة والتوجه إلى الملعب، والمقرر له الخامسة مساء اليوم.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره الأهلي في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الجمعة على ملعب برج العرب في كأس السوبر المصري.

ميتشو يمنح لاعبيه بعض النصائح قبل مواجهة الأهلي

وتشهد مباراة السوبر صراعاً مثيراً من خارج الخطوط بين السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، والصربى "ميتشو"، المدير الفني للزمالك، فى أول مباراة قمة يديرها كل مدير فني وهو على رأس القيادة الفنية لفريقه، وشاء القدر أن تكون تلك المواجهة حاسمة ولا تقبل القسمة على اثنين نظراً لأنه لا بد من تحديد الفائز باللقب.

بداية "ميتشو" مع الزمالك جاءت من خلال الفوز على ديكاداها بطل الصومال بستة أهداف دون رد، في إياب دور الأربعة والستين لبطولة دوري أبطال أفريقيا، ثم قاد الفريق للفوز على مصر للمقاصة بهدف دون رد أحرزه عبدالله جمعة، وتغلب الفريق على الاتحاد السكندري بنصف النهائي بهدف دون رد أحرزه مصطفى محمد، قبل التفوق على بيراميدز بالمباراة النهائية بثلاثية نظيفة، لتكون تلك البطولة هي الانطلاقة الأفضل للصربي، إذ منحته ثقة جماهير النادي الأبيض بشكل سريع.

على الجانب الآخر، "فايلر" بدأ مشواره مع الأهلي بمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في ذهاب دور الإثنين والثلاثين لبطولة دوري أبطال أفريقيا وحسم المواجهة المارد الأحمر لصالحه وفاز خارج ملعبه بهدفين دون رد، إلا أن المباراة كانت غير مذاعة، لتبقى مواجهة الزمالك بالسوبر أول تعارف حقيقي بين جماهير القلعة الحمراء والمدير الفني الجديد ولها حسابات خاصة نظراً لأنها تقام تحت أنظار الجميع والفوز بها يساعده على اكتساب ثقة جماهير القلعة الحمراء سريعاً ويحصد أول بطولة وهو على رأس القيادة الفنية للفريق الأحمر.

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