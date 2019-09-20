جماهير الأهلي والزمالك تتوافد على مدرجات برج العرب قبل 4 ساعات من مباراة السوبر

بدأت جماهير قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في التوافد على مدرجات ستاد برج العرب بالإسكندرية لمؤازرة الفريقين قبل مباراة الليلة على كأس السوبر المصري.

وتواجد عدد من جماهير القلعة الحمراء، في المدرجات المخصصة لها قبل 4 ساعات من انطلاق المباراة التي ستبدأ في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وهو الأمر الذي شهد تواجد عدد قليل من جماهير الزمالك في المدرجات.

ويلتقي الأهلي غريمه التلقيدي الزمالك في السابعة من مساء اليوم الجمعة على ستاد برج العرب بالإسكندرية في نهائي كأس السوبر المصري.

ويتحرك لاعبو الأهلي والزمالك إلى ستاد برج العرب قبل المباراة التي ستجمعهما سويًا، في نهائي كأس السوبر المصري، في تمام الخامسة مساءً من فندق الإقامة.

ومن المقرر أن يصل كلا الفريقين إلى ملعب برج العرب بالإسكندرية قبل نحو ساعة ونصف من انطلاق المباراة المقرر لها الساعة السابعة مساء.

جماهير الأهلي تبدأ في التواجد بملعب برج العرب

وتشهد مباراة السوبر صراعاً مثيراً من خارج الخطوط بين السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، والصربى "ميتشو"، المدير الفني للزمالك، فى أول مباراة قمة يديرها كل مدير فني وهو على رأس القيادة الفنية لفريقه، وشاء القدر أن تكون تلك المواجهة حاسمة ولا تقبل القسمة على اثنين نظراً لأنه لا بد من تحديد الفائز باللقب.

بداية "ميتشو" مع الزمالك جاءت من خلال الفوز على ديكاداها بطل الصومال بستة أهداف دون رد، في إياب دور الأربعة والستين لبطولة دوري أبطال أفريقيا، ثم قاد الفريق للفوز على مصر للمقاصة بهدف دون رد أحرزه عبدالله جمعة، وتغلب الفريق على الاتحاد السكندري بنصف النهائي بهدف دون رد أحرزه مصطفى محمد، قبل التفوق على بيراميدز بالمباراة النهائية بثلاثية نظيفة، لتكون تلك البطولة هي الانطلاقة الأفضل للصربي، إذ منحته ثقة جماهير النادي الأبيض بشكل سريع.

على الجانب الآخر، "فايلر" بدأ مشواره مع الأهلي بمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في ذهاب دور الإثنين والثلاثين لبطولة دوري أبطال أفريقيا وحسم المواجهة المارد الأحمر لصالحه وفاز خارج ملعبه بهدفين دون رد، إلا أن المباراة كانت غير مذاعة، لتبقى مواجهة الزمالك بالسوبر أول تعارف حقيقي بين جماهير القلعة الحمراء والمدير الفني الجديد ولها حسابات خاصة نظراً لأنها تقام تحت أنظار الجميع والفوز بها يساعده على اكتساب ثقة جماهير القلعة الحمراء سريعاً ويحصد أول بطولة وهو على رأس القيادة الفنية للفريق الأحمر.