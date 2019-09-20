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مباراة السوبر.. الشيخ وصالح جمعة على رأس المستبعدين أمام الزمالك

04:43 م | الجمعة 20 سبتمبر 2019
كتب: حسين غريب
مباراة السوبر.. الشيخ وصالح جمعة على رأس المستبعدين أمام الزمالك

أحمد الشيخ

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أدى عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات صباح اليوم الجمعة، وذلك على هامش معسكر الفريق الأحمر في الإسكندرية.

واعتاد المدرب السويسري رينيه فايلرالمدير الفني للأهلي على خوض اللاعبين المستبعدين من قائمة المباراة تدريبات تأهيلية صباح يوم اللقاء.

وكشف مصدر داخل الأهلي، أن اللاعبين الذين خاضوا تدريبات اليوم الجمعة 6 لاعبين.

وهم :-

علي لطفي – رامي ربيعة – محمود وحيد – أليو ديانج – صالح جمعة – أحمد الشيخ.

أسلحة هجومية.. تشكيل الأهلي المتوقع أمام الزمالك في مباراة السوبر

واستقر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، بنسبة كبيرة على ملامح تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك بالسوبر المحلي، والمقرر إقامتها في السابعة مساء اليوم الجمعة، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وسيعتمد السويسري، في أول قمة له على مجموعة كبيرة من قائمته بمباراة كانو سبورت الغيني، في ذهاب دور الـ 32 بدوري أبطال افريقيا، خاصة وأنها اثبتت نجاحها بالفوز خارج القواعد، مع استبعاد بعض العناصر مضطرا، وظهر من خلال التدريبات الأخيرة، ووفق القائمة التي اصطحبها فايلر إلى الإسكندرية، أن يدفع مدرب الأهلي في مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: أحمد فتحي وعلي معلول ياسر إبراهيم ومحمود متولي.

خط الوسط: عمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة ورمضان صبحي وأحمد الشيخ (وليد سليمان).

الهجوم: صلاح محسن (مروان محسن).

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الأهلي في مباراة السوبر

ومن المتوقع أن يبدأ ميتشو، المدري الفني لفريق الزمالك المباراة بتشكيل مكون من محمد عواد في حراسة المرمى، وفي خط الدفاع محمد عبد الغني ومحمود علاء وحمدي النقاز، مع مفاضلة ميتشو بين عبد الله جمعة ومحمد عبد الشافي في مركز الظهير الأيسر، مع الاعتماد على خط وسطه الناري بتواجد فرجاني ساسي وطارق حامد ويوسف أوباما وأشرف بنشرقي وشيكابالا، وأمامهم في خط الهجوم مصطفى محمد.

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