عاجل.. أجايي يقود هجوم الأهلي ضد الزمالك

أحدث الأخبار
أجايي لاعب الأهلي
أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك بالسوبر المحلي، والمقرر إقامتها في السابعة مساء اليوم الجمعة، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.
وجاء تشكيل المباراة كالتالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
الدفاع: أحمد فتحي وعلي معلول ياسر إبراهيم ومحمود متولي.
خط الوسط: عمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد مجدي "أفشة" ورمضان صبحي وحسين الشحات.
الهجوم: جونيور أجايي.
وضمت دكة البدلاء كلا من:شريف إكرامي – محمد هاني – حسام عاشور – جيرالدو دا كوستا – وليد سليمان – مروان محسن - صلاح محسن.
واستبعد الجهاز الفني للأهلي على خوض اللاعبين المستبعدين 6 لاعبين من قائمة المباراة، حيث خاضوا تدريبات تأهيلية صباح اليوم، على هامش معسكر الفريق الأحمر في الإسكندرية.
علي لطفي ورامي ربيعة ومحمود وحيد وأليو ديانج وصالح جمعة وأحمد الشيخ.
ويدخل الأهلي مباراة اليوم بحثا عن لقب السوبر الـ11 في مشاركته رقم 13 بأحدث بطولات الكرة المصرية والتي انطلقت في مطلع الألفية الجديدة وتحديدا في عام 2001، حيث يسعى الأحمر إلى تعزيز رقمه القياسي كأكثر الأندية تحقيقا لبطولة السوبر المحلي بعدما تمكن من تحقيق 10 ألقاب .
ويتطلع المارد الأحمر إلى تحقيق فوز هام على حساب منافسه التقليدي الزمالك قبل انطلاق منافسات بطولة الدوري العام وترسيخ تفوقه التاريخي على مدار مواجهات الفريقين ببطولة السوبر المحلي بعدما التقى الفريقان في 5 مباريات انتهت مباراتين بفوز الأهلي وثلاث مباريات بنتيجة التعادل.
ليون
0
:
0
09:00 PMالدوري الفرنسي الدرجة الأولى
باريس سان جيرمان
إشبيلية
0
:
0
09:00 PMالدوري الإسباني
ريال مدريد
لاتسيو
0
:
0
08:45 PMالدوري الإيطالي الدرجة الأولى
بارما
بورتو
0
:
0
09:00 PMالدوري البرتغالي الممتاز
سانتا كلارا
إتحاد طنجة
0
:
0
09:00 PMالبطولة الوطنية المغربية
الدفاع الحسني الجديدي
المصري
0
:
0
08:00 PMالدوري المصري الممتاز
حرس الحدود
كاظمة
0
:
0
07:35 PMدوري VIVA الكويت
اليرموك
كريستال بالاس
1
:
1
03:00 PMالدوري الإنجليزي الممتاز
وولفرهامبتون واندررز
وست هام يونايتد
2
:
0
03:00 PMالدوري الإنجليزي الممتاز
مانشستر يونايتد
آرسنال
3
:
2
05:30 PMالدوري الإنجليزي الممتاز
أستون فيلا
تشيلسي
1
:
2
05:30 PMالدوري الإنجليزي الممتاز
ليفربول
رين
1
:
1
03:00 PMالدوري الفرنسي الدرجة الأولى
ليل
أنجيه
4
:
1
05:00 PMالدوري الفرنسي الدرجة الأولى
سانت إتيان
بوروسيا مونشنجلادباخ
2
:
1
03:30 PMالدوري الألماني
فورتونا دوسلدورف
آينتراخت فرانكفورت
1
:
2
06:00 PMالدوري الألماني
بوروسيا دورتموند
خيتافي
4
:
2
12:00 PMالدوري الإسباني
ريال مايوركا
إسبانيول
1
:
3
02:00 PMالدوري الإسباني
ريال سوسييداد
فالنسيا
1
:
1
04:00 PMالدوري الإسباني
ليجانيس
أتلتيك بلباو
1
:
0
06:30 PMالدوري الإسباني
ديبورتيفو ألافيس
ساسولو
3
:
0
12:30 PMالدوري الإيطالي الدرجة الأولى
سبال
بولونيا
1
:
2
03:00 PMالدوري الإيطالي الدرجة الأولى
روما
ليتشي
1
:
4
03:00 PMالدوري الإيطالي الدرجة الأولى
نابولي
سامبدوريا
1
:
0
03:00 PMالدوري الإيطالي الدرجة الأولى
تورينو
أتلانتا
0
:
2
06:00 PMالدوري الإيطالي الدرجة الأولى
فيورنتينا
أس سي هيرينفين
1
:
1
12:15 PMدوري الدرجة الأولى الهولندي
أوتريخت
إمين
3
:
3
02:30 PMدوري الدرجة الأولى الهولندي
فينورد روتردام
أدو دين هاج
0
:
1
04:45 PMدوري الدرجة الأولى الهولندي
إي زد آلكمار
بي إس في آيندهوفن
1
:
1
04:45 PMدوري الدرجة الأولى الهولندي
أياكس
نادي جل فيسنتي
0
:
0
04:30 PMالدوري البرتغالي الممتاز
بوافيستا
تونديلا
0
:
2
07:00 PMالدوري البرتغالي الممتاز
فيتوريا جيماريش
فيتوريا سيتوبال
0
:
0
07:00 PMالدوري البرتغالي الممتاز
بورتيمونينسي
تشايكور ريزا سبور
1
:
2
01:00 PMالدوري التركي الممتاز
غازي عنتاب سبور
جينتشلاربيرليجي
1
:
1
03:30 PMالدوري التركي الممتاز
ألانياسبور
ملطية سبور
0
:
1
06:00 PMالدوري التركي الممتاز
جالاتا سراي
استقلال طهران
0
:
1
05:15 PMدوري المحترفين الإيراني
بیرسبولیس
نادي الرجاء الملالي
0
:
2
05:00 PMالبطولة الوطنية المغربية
المغرب التطواني
أولمبيك خريبكة
0
:
0
07:00 PMالبطولة الوطنية المغربية
حسنية أكادير
أسوان
2
:
3
03:00 PMالدوري المصري الممتاز
مصر المقاصة
وادي دجلة
0
:
1
05:30 PMالدوري المصري الممتاز
طنطا
الانتاج الحربي
3
:
0
05:30 PMالدوري المصري الممتاز
نادي مصر
التضامن
2
:
0
05:15 PMدوري VIVA الكويت
الساحل
تعليقات الفيسبوك