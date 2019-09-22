عاجل.. أجايي يقود هجوم الأهلي ضد الزمالك

أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك بالسوبر المحلي، والمقرر إقامتها في السابعة مساء اليوم الجمعة، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وجاء تشكيل المباراة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: أحمد فتحي وعلي معلول ياسر إبراهيم ومحمود متولي.

خط الوسط: عمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد مجدي "أفشة" ورمضان صبحي وحسين الشحات.

الهجوم: جونيور أجايي.

وضمت دكة البدلاء كلا من:شريف إكرامي – محمد هاني – حسام عاشور – جيرالدو دا كوستا – وليد سليمان – مروان محسن - صلاح محسن.

واستبعد الجهاز الفني للأهلي على خوض اللاعبين المستبعدين 6 لاعبين من قائمة المباراة، حيث خاضوا تدريبات تأهيلية صباح اليوم، على هامش معسكر الفريق الأحمر في الإسكندرية.

علي لطفي ورامي ربيعة ومحمود وحيد وأليو ديانج وصالح جمعة وأحمد الشيخ.

ويدخل الأهلي مباراة اليوم بحثا عن لقب السوبر الـ11 في مشاركته رقم 13 بأحدث بطولات الكرة المصرية والتي انطلقت في مطلع الألفية الجديدة وتحديدا في عام 2001، حيث يسعى الأحمر إلى تعزيز رقمه القياسي كأكثر الأندية تحقيقا لبطولة السوبر المحلي بعدما تمكن من تحقيق 10 ألقاب .

ويتطلع المارد الأحمر إلى تحقيق فوز هام على حساب منافسه التقليدي الزمالك قبل انطلاق منافسات بطولة الدوري العام وترسيخ تفوقه التاريخي على مدار مواجهات الفريقين ببطولة السوبر المحلي بعدما التقى الفريقان في 5 مباريات انتهت مباراتين بفوز الأهلي وثلاث مباريات بنتيجة التعادل.