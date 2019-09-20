عاجل.. محمود علاء يٌقلص الفارق.. الزمالك يٌسجل الهدف الأول في الأهلي

نجح فريق الزمالك في تسجيل الهدف الأول في مرمى الأهلي عن طريق اللاعب موحمود علاء في الدقيقة 63، في المباراة التي تجمع الفريقين بالسوبر المحلي على ملعب برج العرب بحضور 10 آلاف مشجع لكلا الفريقين.

وجاء الهدف بعدما تحصل مصطفى محمد على ركلة جزاء بعد عركلة محمد الشناوي ليسددها محمود علاء على يسار الشناوي.

ويلتقي الأهلي والزمالك للمرة السادسة في السوبر المحلي، حيث تغلب الأهلي في 4 بطولات سابقة وفاز الزمالك في بطولة وحيدة، وكانت آخر بطولة سوبر بين الفريقين نجح الأبيض بالفوز بها عن طريق ركلات الترجيح 3-1 بعد إنتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين، وسجل للأبيض في ركلات الترجيح كلًا من باسم مرسي، وأحمد رفعت، وأسامة إبراهيم، فيما سجل للأهلي أحمد حجازي المدافع السابق للقلعة الحمراء والذي يلعب ضمن صفوف ويست بروميتش الإنجليزي.