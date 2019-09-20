لحظة بلحظة.. السوبر المحلي.. الأهلي 1 × 0 الزمالك.. أجاي يتقدم بالهدف الأول

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الأهلي والزمالك
يقدم الوطن سبورت خدمة البث المباشر لحظة بلحظة لمباراة الأهلي والزمالك في إطار المنافسة على لقب السوبر المحلي عن الموسم قبل الماضي، حيث انطلقت المباراة في تمام السابعة من مساء اليوم الجمعة، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.
وُتذاع تلك المواجهة المرتقبة بين الفريقين على قنوات أون سبورت وتايم سبورت ونايل سبورت.
تعرف على تشكيل الزمالك والأهلي :
تشكيل الزمالك : محمد عواد في حراسة المرمي محمد عبد الشافي - محمود علاء - محمد عبد الغني - حمدي النقاز في خط الدفاع طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد أونجم - يوسف أوباما - محمود عبدالرازق شيكابالا في خط الوسط أشرف بن شرقي في خط الهجوم.
تشكيل الأهلي : حراسة المرمى : محمد الشناوي خط الدفاع : أحمد فتحي – محمود متولي – ياسر إبراهيم – علي معلول خط الوسط : حمدي فتحي – عمرو السولية – محمد مجدي "قفشة" – حسين الشحات – رمضان صبحي خط الهجوم : جونيور أجاي.
متابعة المباراة:
عزف النشيد الوطني قبل انطلاق مباراة السوبر.
د1 انطلاق المباراة
د2 تسديدة من محمد مجدي أقفشة ولكنها تصطدم بمدافع الزمالك
د6 إصابة محمد عبد الغني بعد اصطدامه مع أفشة
د8 تسديدة قوية من عمرو السولية وتعلو العارضة
د8 خروج محمد عبد الغني بعد الإصابة ونزول محمود الونش بدلاً منه
د10 انحصار اللعب في وسط الملعب بين أقدام لاعبي الفريقين
د12 حسين الشحات لاعب الأهلي يهدر فرصة إحراز هدف لفريقه
د14 أفشة يسدد كرة بجوار القائم
د19 أفشة يواصل تهديد مرمى الزمالك إلا أن محمد عواد حارس ينقذ الأبيض
د19جوووووووووووووووووووووووول أجاي يحرز هدف الأهلي
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