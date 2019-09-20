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وصول حافلة الزمالك لاستاد برج العرب.. والحكم الألماني يعاين ملعب المباراة

05:45 م | الجمعة 20 سبتمبر 2019
كتب: أحمد موسى
وصول حافلة الزمالك لاستاد برج العرب.. والحكم الألماني يعاين ملعب المباراة

الحكم الألماني

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حرص طاقم التحكيم الألماني بقيادة فيليكس بريش والذي يدير قمة الأهلي والزمالك في السوبر المصري على معاينة أرضية الملعب برج العرب قبل نزول الفريقين عملية الاحماء.

وحرص الحكم الألماني على معاينة الزي الخاص بحراس المرمي الفريقين فور وصولهما ملعب برج العرب.

ووصلت حافلة نادي الزمالك لستاد برج العرب قبل ساعة ونصف من قمة السوبر المصري أمام الأهلي في المباراة التي تقام بالساعة السابعة مساءً.

ويخوض لأول مرة من الزمالك السوبر المصري 16 لاعبًا، حيث تضم قائمة الزمالك الذين لم يخوضون السوبر المصري من قبل ثنائي حراس مرمى كلاً من محمد عواد محمد صبحي.

ويتواجد في خط الدفاع الذي سيخوض مباراة السوبر سواء من أرضية الملعب أو من على مقاعد البدلاء كلاً من  محمود علاء – محمد عبد الغني – محمد عبد السلام – عبد الله جمعة.

بينما يتواجد في منتصف الملعب لأول مرة في السوبر المصري كلاً من فرجاني ساسي – أحمد سيد زيزو  – كريم بامبو – أشرف بن شرقي – إسلام جابر – إمام عاشور – محمد أوناجم.

فيما يتواجد في خط الهجوم كلاً من  خالد بو طيب – عمر السعيد – مصطفى محمد.

أما في القلعة الحمراء فالعدد أقل مقارنة بالقلعة البيضاء، فيتواجد في مركز حراسة المرمى لاعب وحيد فقط وهو علي لطفي، فيما يتواجد في خط الدفاع كلاً من محمود متولي ومحمود وحيد، فيما يتواجد في منتصف الملعب كلاً من حمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة، وحسين السيد وآليو ديانج، وجيرالدو، وأحمد الشيخ.

فيما يتواجد في الخط الهجومي صلاح محسن. 

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