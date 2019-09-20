عاجل.. أجايي يٌسجل الهدف الأول للأهلي في مرمى الزمالك

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فرحة لاعبي الأهلي " أرشيفية"
نجح فريق الأهلي في تسجيل الهدف الأول في مرمى الزمالك عن طريق اللاعب مؤمن زكريا في الدقيقة 19 من عمر المباراة، في المباراة التي تجمع الفريقين بالسوبر المحلي على ملعب برج العرب بحضور 10 آلاف مشجع لكلا الفريقين.
وجاء الهدف بعد ركنية رائعة من علي معلول لتأتي الكرة لجونيو أجايي الذي سددها بقوة على يسار محمد عواد.
ويلتقي الأهلي والزمالك للمرة السادسة في السوبر المحلي، حيث تغلب الأهلي في 4 بطولات سابقة وفاز الزمالك في بطولة وحيدة، وكانت آخر بطولة سوبر بين الفريقين نجح الأبيض بالفوز بها عن طريق ركلات الترجيح 3-1 بعد إنتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين، وسجل للأبيض في ركلات الترجيح كلًا من باسم مرسي، وأحمد رفعت، وأسامة إبراهيم، فيما سجل للأهلي أحمد حجازي المدافع السابق للقلعة الحمراء والذي يلعب ضمن صفوف ويست بروميتش الإنجليزي.
ويسعى الأهلي إلى مواصلة سطوته على السوبر المحلي، بعدما تمكن من تحقيق 10 ألقاب، حيث يتطلع الأهلي إلى تحقيق فوز هام على حساب منافسه التقليدي الزمالك قبل انطلاق منافسات بطولة الدوري العام وترسيخ تفوقه التاريخي على مدار مواجهات الفريقين ببطولة السوبر المحلي بعدما التقى الفريقان في 5 مباريات انتهت مباراتين بفوز الأهلي وثلاث مباريات بنتيجة التعادل، ويبحث الزمالك على البطولة الرابعة في تاريخه.
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