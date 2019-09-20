عاجل بالصور.. انقلاب عربية خاصة بجماهير نادي الزمالك أثناء التوجه لبرج العرب

شهد طريق الإسكندرية صحراوي انقلاب عربية خاصة بجماهير الزمالك، حيث كانت تنقل بعض من جماهير القلعة البيضاء لمؤازرة فريقها في مواجهة الأهلي على ملعب برج العرب بالسوبر المحلي.

ويلتقي الأهلي والزمالك للمرة السادسة في السوبر المحلي، حيث تغلب الأهلي في 4 بطولات سابقة وفاز الزمالك في بطولة وحيدة، وكانت آخر بطولة سوبر بين الفريقين نجح الأبيض بالفوز بها عن طريق ركلات الترجيح 3-1 بعد إنتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين، وسجل للأبيض في ركلات الترجيح كلًا من باسم مرسي، وأحمد رفعت، وأسامة إبراهيم، فيما سجل للأهلي أحمد حجازي المدافع السابق للقلعة الحمراء والذي يلعب ضمن صفوف ويست بروميتش الإنجليزي.

ويسعى الأهلي إلى مواصلة سطوته على السوبر المحلي، بعدما تمكن من تحقيق 10 ألقاب، حيث يتطلع الأهلي إلى تحقيق فوز هام على حساب منافسه التقليدي الزمالك قبل انطلاق منافسات بطولة الدوري العام وترسيخ تفوقه التاريخي على مدار مواجهات الفريقين ببطولة السوبر المحلي بعدما التقى الفريقان في 5 مباريات انتهت مباراتين بفوز الأهلي وثلاث مباريات بنتيجة التعادل، ويبحث الزمالك على البطولة الرابعة في تاريخه.