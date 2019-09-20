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عاجل.. حسين الشحات يسجل الهدف الثاني للأهلي في شباك الزمالك

07:54 م | الجمعة 20 سبتمبر 2019
كتب: حسن مظهر الدسوقي
عاجل.. حسين الشحات يسجل الهدف الثاني للأهلي في شباك الزمالك

لاعبي الأهلي

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نجح فريق الأهلي في تسجيل الهدف الثاني في مرمى الزمالك عن طريق اللاعب حسين الشحات في الدقيقة 49، في المباراة التي تجمع الفريقين بالسوبر المحلي على ملعب برج العرب بحضور 10 آلاف مشجع لكلا الفريقين.

وجاء الهدف عن طريق حسين الشحات بتمريرة خاطئة من محمد عبد الشافي.

ويسعى الأهلي إلى مواصلة سطوته على السوبر المحلي، بعدما تمكن من تحقيق 10 ألقاب، حيث يتطلع الأهلي إلى تحقيق فوز هام على حساب منافسه التقليدي الزمالك قبل انطلاق منافسات بطولة الدوري العام وترسيخ تفوقه التاريخي على مدار مواجهات الفريقين ببطولة السوبر المحلي بعدما التقى الفريقان في 5 مباريات انتهت مباراتين بفوز الأهلي وثلاث مباريات بنتيجة التعادل، ويبحث الزمالك على البطولة الرابعة في تاريخه.

    

ويعتبر الزمالك أول فريق فاز بالسوبر المحلي في عام 2001، بعدما نجح في الفوز بالدوري ونجح في التغلب على غزل المحلة الفائز بكأس مصر بهدفين مقابل هدف وحيد.

فيما نجح الأهلي في الفوز بآخر سوبر على حساب المصري البورسعيدي في عام 2017 بهدف دون رد سجله الدولي المغربي وليد آزارو.

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