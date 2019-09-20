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عاجل.. أجايي يٌسجل الهدف الثالث للأهلي

08:14 م | الجمعة 20 سبتمبر 2019
كتب: حسن مظهر الدسوقي
عاجل.. أجايي يٌسجل الهدف الثالث للأهلي

لاعبي الأهلي

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سجل النادي الأهلي الهدف الثالث في مرمى الزمالك عن طريق  اللاعب جونيور أجايي في الدقيقة 49 في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب برج العرب بالسوبر المحلي بحضور 10 آلاف مشجع من الفريقين.

ويسعى الأهلي إلى مواصلة سطوته على السوبر المحلي، بعدما تمكن من تحقيق 10 ألقاب، حيث يتطلع الأهلي إلى تحقيق فوز هام على حساب منافسه التقليدي الزمالك قبل انطلاق منافسات بطولة الدوري العام وترسيخ تفوقه التاريخي على مدار مواجهات الفريقين ببطولة السوبر المحلي بعدما التقى الفريقان في 5 مباريات انتهت مباراتين بفوز الأهلي وثلاث مباريات بنتيجة التعادل، ويبحث الزمالك على البطولة الرابعة في تاريخه.

ويعتبر الزمالك أول فريق فاز بالسوبر المحلي في عام 2001، بعدما نجح في الفوز بالدوري ونجح في التغلب على غزل المحلة الفائز بكأس مصر بهدفين مقابل هدف وحيد.

فيما نجح الأهلي في الفوز بآخر سوبر على حساب المصري البورسعيدي في عام 2017 بهدف دون رد سجله الدولي المغربي وليد آزارو.

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