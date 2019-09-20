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عاجل.. الزمالك يرفض استلام الميداليات الفضية

09:21 م | الجمعة 20 سبتمبر 2019
كتب: محمد خيري
عاجل.. الزمالك يرفض استلام الميداليات الفضية

الأهلي والزمالك "السوبر المحلي"

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رفض لاعبو الزمالك استلام ميداليات بطولة السوبر أثناء استلام القلعة الحمراء الميداليات الذهبية بعد الفوز على القلعة البيضاء بثلاثية مقابل هدفين في مباراة مُثيرة أقيمت بين الفريقين على ملعب برج العرب.

وتوجه لاعبي القلعة البيضاء إلى غرف خلع الملابس مباشرة رافضين الاستمرار خلال حفل تسليم الميداليات والكأس للقلعة الحمراء.

ونجح فريق الأهلي في الفوز على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بين الفريقين بالسوبر المحلي على ملعب برج العرب، بحضور 10 آلاف مٌشجع ليتوج الأهلي باللقب الحادي عشر.

وانتهى الشوط الأول من مباراة القطبين الأهلي بتقدم القلعة الحمراء بهدفين دون رد، في المباراة السادسة التي تجمع الفريقين ببطولة السوبر على مر التاريخ.

فيما جاء الشوط الثاني مُثير للغاية بعدما أضاف أجايي الهدف الثالث للأهلي والثاني له، ليعود الزمالك من بعيد ويسجل أولى أهدافه عن طريق محمود علاء عن طريق ركلة جزاء، ليعود محمود علاء ويضيف الهدف الثاني عن طريق ركلة جزاء تحصل عليها أشرف بن شرقي ليشعل آخر ربع ساعة في المباراة، ولكن فشل الأبيض في تسجيل هدف التعديل من أجل اللجوء إلى ركلات الترجيح ليتوج الأهلي باللقب الـ11 في تاريخه.

بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده من بطولات السوبر إلى رقم 11، ليحافظ على لقبه الذي تحصل عليه الموسم  قبل الماضي على حساب المصري البورسعيدي بهدف لوليد أزارو.

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