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الزمالك: اعتذرنا عن استلام الميداليات حدادًا على روح الطفل أدهم

01:23 ص | السبت 21 سبتمبر 2019
كتب: رامي مصطفى
الزمالك: اعتذرنا عن استلام الميداليات حدادًا على روح الطفل أدهم

الأهلي والزمالك

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كشف نادي الزمالك بشكل رسمي عن سبب اعتذار لاعبي الفريق الأبيض عن استلام الميداليات الفضية كوصيف لكأس السوبر المصري، في مباراة أقيمت بين فريقي الأهلي والزمالك.

ونجح فريق الأهلي في الفوز على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بين الفريقين بالسوبر المحلي على ملعب برج العرب، بحضور 10 آلاف مٌشجع ليتوج الأهلي باللقب الحادي عشر.

ورفض لاعبو الزمالك استلام ميداليات بطولة السوبر أثناء استلام القلعة الحمراء الميداليات الذهبية بعد الفوز على القلعة البيضاء بثلاثية مقابل هدفين في مباراة مُثيرة أقيمت بين الفريقين على ملعب برج العرب.

الزمالك يكشف عن سبب امتناع اللاعبين

وأوضحت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك، أن سبب عدم استلام اللاعبين للميداليات، كان لعلمهم بعد المباراة بما ألم من حادث أليم لأحد مشجعي الزمالك الذي كان في طريقه لملعب برج العرب بالإسكندرية لحضور المباراة.

وتوفى الطفل أدهم مسعد، في حادث سير خلال توجهه رفقة أسرته، لحضور مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك أمس الجمعة.

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