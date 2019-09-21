أحدث الأخبار

أخر الأخبار

«فايلر» يحرم الأهلى من الراحة.. و«أزارو» خارج الخدمة

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد واتفورد والقنوات الناقلة للقاء

موعد مباريات افتتاح الدوري الممتاز والقنوات الناقلة

موعد مباراة إي سي ميلان ضد إنتر ميلان والقنوات الناقلة للقاء

بالفيديو.. لفتة "أفشة" الإنسانية تجاه مشجع أهلاوي من ذوي الاحتياجات الخاصة

04:29 ص | السبت 21 سبتمبر 2019
كتب: رامي مصطفى
بالفيديو.. لفتة "أفشة" الإنسانية تجاه مشجع أهلاوي من ذوي الاحتياجات الخاصة

محمد مجدي أفشة

أخبار متعلقة

لفتة إنسانية رائعة قام بها لاعب خط وسط فريق النادي الأهلي محمد مجدي الشهير بـ"أفشة"، تجاه مشجع أهلاوي من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك عقب لقاء السوبر المصري

وتمكن فريق النادي الأهلي من حصد لقب السوبر على حساب غريمه التقليدي الزمالك، بثلاث أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما على ملعب برج العرب يوم أمس الجمعة.

وبذلك فإن الأحمر تمكن من إضافة لقبه الـ11 من بطولة كأس السوبر المصري إلى دولاب بطولاته، جاء 5 منها على حساب فريق الزمالك.

ورصدت الكاميرات المتابعة لأجواء تتويج فريق الأهلي باللقب، والاحتفالات التي عقبت التتويج، دعم "أفشة" للمشجع الأهلاوي على طريقته الخاصة.

وظهر "أفشة" وهو يمنح ميداليته الذهبية التي حصدها من فوزه باللقب، إلى أحد مشجعين النادي من ذوي الاحتياجات الخاصة ليلتقط بعض الصور بها.

أفشة يلتقط الصور للمشجع مرتديًا ميداليته

وقام "أفشة بنفسه، بتولي مهمة التقاط الصور للمشجع، كما قام بتعديل وضعية الميدالية إلى وضعها الصحيح ملتقطًا له أكثر من صورة، لتبدو السعادة بشكل غامر على المشجع الأهلاوي.

وكان أفشة قد شارك في مجريات المباراة بالكامل، إذ اختاره "فايلر" في التشكيل الأساسي للمباراة، ونجح في تهديد المرمى خلال أكثر من كرة، إلا أن التوفيق لم يحالفه في تسجيل إحداها.

أخبار قد تعجبك

قمة السوبر.. صلاح محسن يقود تشكيل الأهلي.. ومصطفى محمد سلاح الزمالك

استطلاع رأى

  • ليستر سيتي

    ليستر سيتي

  • 0

    :

    0

    01:30 PM

    الدوري الإنجليزي الممتاز
  • توتنهام هوتسبير

    توتنهام هوتسبير

  • مانشستر سيتي

    مانشستر سيتي

  • 0

    :

    0

    04:00 PM

    الدوري الإنجليزي الممتاز
  • واتفورد

    واتفورد

  • إيفرتون

    إيفرتون

  • 0

    :

    0

    04:00 PM

    الدوري الإنجليزي الممتاز
  • شيفيلد يونايتد

    شيفيلد يونايتد

  • بيرنلي

    بيرنلي

  • 0

    :

    0

    04:00 PM

    الدوري الإنجليزي الممتاز
  • نوريتش سيتي

    نوريتش سيتي

  • نيوكاسل يونايتد

    نيوكاسل يونايتد

  • 0

    :

    0

    06:30 PM

    الدوري الإنجليزي الممتاز
  • برايتون

    برايتون

  • مارسيليا

    مارسيليا

  • 0

    :

    0

    05:30 PM

    الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
  • مونبيليه

    مونبيليه

  • ستاد ريمس

    ستاد ريمس

  • 0

    :

    0

    08:00 PM

    الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
  • موناكو

    موناكو

  • نيس

    نيس

  • 0

    :

    0

    08:00 PM

    الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
  • ديجون

    ديجون

  • نيم أولمبيك

    نيم أولمبيك

  • 0

    :

    0

    08:00 PM

    الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
  • تولوز

    تولوز

  • ميتز

    ميتز

  • 0

    :

    0

    08:00 PM

    الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
  • أميان

    أميان

  • بوردو

    بوردو

  • 0

    :

    0

    08:00 PM

    الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
  • بريست

    بريست

  • هيرتا برلين

    هيرتا برلين

  • 0

    :

    0

    03:30 PM

    الدوري الألماني
  • بادربورن

    بادربورن

  • فرايبورج

    فرايبورج

  • 0

    :

    0

    03:30 PM

    الدوري الألماني
  • أوجسبورج

    أوجسبورج

  • بايرن ميونخ

    بايرن ميونخ

  • 0

    :

    0

    03:30 PM

    الدوري الألماني
  • كولن

    كولن

  • باير ليفركوزن

    باير ليفركوزن

  • 0

    :

    0

    03:30 PM

    الدوري الألماني
  • يونيون برلين

    يونيون برلين

  • فيردر بريمن

    فيردر بريمن

  • 0

    :

    0

    06:30 PM

    الدوري الألماني
  • لايبزيج

    لايبزيج

  • فياريال

    فياريال

  • 0

    :

    0

    01:00 PM

    الدوري الإسباني
  • ريال بلد الوليد

    ريال بلد الوليد

  • ليفانتي

    ليفانتي

  • 0

    :

    0

    04:00 PM

    الدوري الإسباني
  • إيبار

    إيبار

  • أتلتيكو مدريد

    أتلتيكو مدريد

  • 0

    :

    0

    06:30 PM

    الدوري الإسباني
  • سيلتا فيجو

    سيلتا فيجو

  • غرناطة

    غرناطة

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    الدوري الإسباني
  • برشلونة

    برشلونة

  • الاتفاق

    الاتفاق

  • 0

    :

    0

    05:15 PM

    الدوري السعودى الممتاز
  • الفيصلي

    الفيصلي

  • الاتحاد

    الاتحاد

  • 0

    :

    0

    07:20 PM

    الدوري السعودى الممتاز
  • الهلال

    الهلال

  • الفتح

    الفتح

  • 0

    :

    0

    07:20 PM

    الدوري السعودى الممتاز
  • اهلى جدة

    اهلى جدة

  • إف سي نواذيبو

    إف سي نواذيبو

  • 0

    :

    0

    07:00 PM

    كأس العرب للأندية الأبطال
  • الجيش

    الجيش

  • أودينيزي

    أودينيزي

  • 0

    :

    0

    03:00 PM

    الدوري الإيطالي الدرجة الأولى
  • بريشيا كالتشيو

    بريشيا كالتشيو

  • يوفنتوس

    يوفنتوس

  • 0

    :

    0

    06:00 PM

    الدوري الإيطالي الدرجة الأولى
  • هيلاس فيرونا

    هيلاس فيرونا

  • ميلان

    ميلان

  • 0

    :

    0

    08:45 PM

    الدوري الإيطالي الدرجة الأولى
  • إنتر ميلان

    إنتر ميلان

  • سبارتا روتردام

    سبارتا روتردام

  • 0

    :

    0

    06:30 PM

    دوري الدرجة الأولى الهولندي
  • فالفايك

    فالفايك

  • جرونينجين

    جرونينجين

  • 0

    :

    0

    07:45 PM

    دوري الدرجة الأولى الهولندي
  • بى اى سى زفوله

    بى اى سى زفوله

  • فيليم 2 تيلبورج

    فيليم 2 تيلبورج

  • 0

    :

    0

    07:45 PM

    دوري الدرجة الأولى الهولندي
  • في في في فينلو

    في في في فينلو

  • فيتيسه أرنهيم

    فيتيسه أرنهيم

  • 0

    :

    0

    08:45 PM

    دوري الدرجة الأولى الهولندي
  • فورتانا سيتارد

    فورتانا سيتارد

  • الريان

    الريان

  • 0

    :

    0

    03:50 PM

    دوري نجوم قطر
  • الخور

    الخور

  • الوكرة

    الوكرة

  • 0

    :

    0

    06:00 PM

    دوري نجوم قطر
  • الدحيل

    الدحيل

  • بيلينينسيش

    بيلينينسيش

  • 0

    :

    0

    07:00 PM

    الدوري البرتغالي الممتاز
  • ريو آفي

    ريو آفي

  • موريرينسي

    موريرينسي

  • 0

    :

    0

    09:30 PM

    الدوري البرتغالي الممتاز
  • بنفيكا

    بنفيكا

  • قاسم باشا

    قاسم باشا

  • 0

    :

    0

    02:00 PM

    الدوري التركي الممتاز
  • أنطاليا سبور

    أنطاليا سبور

  • قيصري سبور

    قيصري سبور

  • 0

    :

    0

    04:30 PM

    الدوري التركي الممتاز
  • دنيزلي سبور

    دنيزلي سبور

  • فنربخشة

    فنربخشة

  • 0

    :

    0

    07:00 PM

    الدوري التركي الممتاز
  • أنقرة جوجو

    أنقرة جوجو

  • الترجي

    الترجي

  • 0

    :

    0

    05:00 PM

    الدوري التونسي
  • النادي البنزرتي

    النادي البنزرتي

  • مولودية وجدة

    مولودية وجدة

  • 0

    :

    0

    05:00 PM

    البطولة الوطنية المغربية
  • الفتح الرباطي

    الفتح الرباطي

  • طلائع الجيش

    طلائع الجيش

  • 0

    :

    0

    03:00 PM

    الدوري المصري الممتاز
  • المقاولون العرب

    المقاولون العرب

  • الجونة

    الجونة

  • 0

    :

    0

    05:30 PM

    الدوري المصري الممتاز
  • الإسماعيلي

    الإسماعيلي

  • بيراميدز

    بيراميدز

  • 0

    :

    0

    08:00 PM

    الدوري المصري الممتاز
  • إنبي

    إنبي

  • القادسية

    القادسية

  • 0

    :

    0

    06:35 PM

    دوري VIVA الكويت
  • العربي

    العربي

  • مرباط

    مرباط

  • 0

    :

    0

    03:40 PM

    دوري المحترفين العماني
  • صحار

    صحار

  • فنجاء

    فنجاء

  • 0

    :

    0

    05:40 PM

    دوري المحترفين العماني
  • السيب

    السيب

  • صحم

    صحم

  • 0

    :

    0

    08:00 PM

    دوري المحترفين العماني
  • نادي عمان

    نادي عمان

  • النجمة

    النجمة

  • 0

    :

    0

    04:00 PM

    الدوري البحريني الممتاز
  • الحالة

    الحالة

  • نادي المحرق الرياضى

    نادي المحرق الرياضى

  • 0

    :

    0

    06:30 PM

    الدوري البحريني الممتاز
  • الرفاع

    الرفاع

  • البسيتين

    البسيتين

  • 0

    :

    0

    06:30 PM

    الدوري البحريني الممتاز
  • المنامة

    المنامة

الأكثر قراءة

الأهلي يفقد 7 لاعبين في السوبر على رأسهم أزارو

عاجل| رئيس المصري: إيهاب جلال رفض تدريب منتخب مصر

بالفيديو.. إيهاب الخطيب يُعلن جهاز البدري في المنتخب ومفاجأة اعتذار عماد متعب
فايلر يسعى لكسب ثقة الجماهير.. وميتشو يبحث عن البطولة الثانية