بالفيديو.. لفتة "أفشة" الإنسانية تجاه مشجع أهلاوي من ذوي الاحتياجات الخاصة

لفتة إنسانية رائعة قام بها لاعب خط وسط فريق النادي الأهلي محمد مجدي الشهير بـ"أفشة"، تجاه مشجع أهلاوي من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك عقب لقاء السوبر المصري

وتمكن فريق النادي الأهلي من حصد لقب السوبر على حساب غريمه التقليدي الزمالك، بثلاث أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما على ملعب برج العرب يوم أمس الجمعة.

وبذلك فإن الأحمر تمكن من إضافة لقبه الـ11 من بطولة كأس السوبر المصري إلى دولاب بطولاته، جاء 5 منها على حساب فريق الزمالك.

ورصدت الكاميرات المتابعة لأجواء تتويج فريق الأهلي باللقب، والاحتفالات التي عقبت التتويج، دعم "أفشة" للمشجع الأهلاوي على طريقته الخاصة.

وظهر "أفشة" وهو يمنح ميداليته الذهبية التي حصدها من فوزه باللقب، إلى أحد مشجعين النادي من ذوي الاحتياجات الخاصة ليلتقط بعض الصور بها.

أفشة يلتقط الصور للمشجع مرتديًا ميداليته

وقام "أفشة بنفسه، بتولي مهمة التقاط الصور للمشجع، كما قام بتعديل وضعية الميدالية إلى وضعها الصحيح ملتقطًا له أكثر من صورة، لتبدو السعادة بشكل غامر على المشجع الأهلاوي.

وكان أفشة قد شارك في مجريات المباراة بالكامل، إذ اختاره "فايلر" في التشكيل الأساسي للمباراة، ونجح في تهديد المرمى خلال أكثر من كرة، إلا أن التوفيق لم يحالفه في تسجيل إحداها.