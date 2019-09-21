أحدث الأخبار

أخر الأخبار

الزمالك يطوي صفحة السوبر ويبدأ الاستعداد لمواجهة الاتحاد في الدوري

فاردي يقود تشكيل ليستر سيتي ضد توتنهام

حسام حسن يُعالج أخطاء لاعبي سموحة قبل الصدام مع الأهلي

أجايي يدخل تاريخ الأهلي في مباريات السوبر

الشناوي: جمهور الأهلي كلمة السر وهذا هو دوري في هدف "الشحات"

12:29 م | السبت 21 سبتمبر 2019
كتب: علي سمير وحسين غريب وأحمد فراج
الشناوي: جمهور الأهلي كلمة السر وهذا هو دوري في هدف "الشحات"

محمد الشناوي

أخبار متعلقة

أكد محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن التتويج بلقب السوبر المصري على حساب غريمه التقليدي الزمالك هو أقل هدية يقدمها لاعبو الفريق لجماهير النادي التي وصفها بالعظيمة.

وأضاف "الشناوي" أنه يشعر بسعادة كبيرة، بتواجد الجماهير في المدرجات، مؤكدا أنهم كانوا كلمة السر في تحقيق الفوز، وازدياد مستوى اللعب بروح "الفانلة الحمراء" والتي ظهر عليها اللاعبون بالرغم من الأحداث الصعبة خلال المباراة والإصابات التي ضربت دفاع الفريق.

الشناوي: الفوز على الزمالك في السوبر له آثار إيجابية

واستكمل حارس الأهلي ومنتخب مصر، أن بداية الموسم بالفوز بتحقيق لقب السوبر على حساب الزمالك، سيكون له آثار إيجابية متعددة على مسيرة الفريق خلال الموسم الجديد.

وعن دوره في هدف الأهلي الثاني الذي أحرزه حسين الشحات، علّق محمد الشناوي، بأن رؤيته لموقع "الشحات" في الملعب ودقة إرساله للكرة كانا سر مشاركته في صناعة هذا الهدف، مشيرا إلى أن هذا الأمر يسعده خاصة أن الهدف يحسب للفريق وليس لمجهود لاعب بمفرده.

أخبار قد تعجبك

«فايلر» يحرم الأهلى من الراحة.. و«أزارو» خارج الخدمة

استطلاع رأى

  • مانشستر سيتي

    مانشستر سيتي

  • 0

    :

    0

    04:00 PM

    الدوري الإنجليزي الممتاز
  • واتفورد

    واتفورد

  • إيفرتون

    إيفرتون

  • 0

    :

    0

    04:00 PM

    الدوري الإنجليزي الممتاز
  • شيفيلد يونايتد

    شيفيلد يونايتد

  • بيرنلي

    بيرنلي

  • 0

    :

    0

    04:00 PM

    الدوري الإنجليزي الممتاز
  • نوريتش سيتي

    نوريتش سيتي

  • نيوكاسل يونايتد

    نيوكاسل يونايتد

  • 0

    :

    0

    06:30 PM

    الدوري الإنجليزي الممتاز
  • برايتون

    برايتون

  • مارسيليا

    مارسيليا

  • 0

    :

    0

    05:30 PM

    الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
  • مونبيليه

    مونبيليه

  • ستاد ريمس

    ستاد ريمس

  • 0

    :

    0

    08:00 PM

    الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
  • موناكو

    موناكو

  • نيس

    نيس

  • 0

    :

    0

    08:00 PM

    الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
  • ديجون

    ديجون

  • نيم أولمبيك

    نيم أولمبيك

  • 0

    :

    0

    08:00 PM

    الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
  • تولوز

    تولوز

  • ميتز

    ميتز

  • 0

    :

    0

    08:00 PM

    الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
  • أميان

    أميان

  • بوردو

    بوردو

  • 0

    :

    0

    08:00 PM

    الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
  • بريست

    بريست

  • هيرتا برلين

    هيرتا برلين

  • 0

    :

    0

    03:30 PM

    الدوري الألماني
  • بادربورن

    بادربورن

  • فرايبورج

    فرايبورج

  • 0

    :

    0

    03:30 PM

    الدوري الألماني
  • أوجسبورج

    أوجسبورج

  • بايرن ميونخ

    بايرن ميونخ

  • 0

    :

    0

    03:30 PM

    الدوري الألماني
  • كولن

    كولن

  • باير ليفركوزن

    باير ليفركوزن

  • 0

    :

    0

    03:30 PM

    الدوري الألماني
  • يونيون برلين

    يونيون برلين

  • فيردر بريمن

    فيردر بريمن

  • 0

    :

    0

    06:30 PM

    الدوري الألماني
  • لايبزيج

    لايبزيج

  • ليفانتي

    ليفانتي

  • 0

    :

    0

    04:00 PM

    الدوري الإسباني
  • إيبار

    إيبار

  • أتلتيكو مدريد

    أتلتيكو مدريد

  • 0

    :

    0

    06:30 PM

    الدوري الإسباني
  • سيلتا فيجو

    سيلتا فيجو

  • غرناطة

    غرناطة

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    الدوري الإسباني
  • برشلونة

    برشلونة

  • الاتفاق

    الاتفاق

  • 0

    :

    0

    05:15 PM

    الدوري السعودى الممتاز
  • الفيصلي

    الفيصلي

  • الاتحاد

    الاتحاد

  • 0

    :

    0

    07:20 PM

    الدوري السعودى الممتاز
  • الهلال

    الهلال

  • الفتح

    الفتح

  • 0

    :

    0

    07:20 PM

    الدوري السعودى الممتاز
  • اهلى جدة

    اهلى جدة

  • إف سي نواذيبو

    إف سي نواذيبو

  • 0

    :

    0

    07:00 PM

    كأس العرب للأندية الأبطال
  • الجيش

    الجيش

  • أودينيزي

    أودينيزي

  • 0

    :

    0

    03:00 PM

    الدوري الإيطالي الدرجة الأولى
  • بريشيا كالتشيو

    بريشيا كالتشيو

  • يوفنتوس

    يوفنتوس

  • 0

    :

    0

    06:00 PM

    الدوري الإيطالي الدرجة الأولى
  • هيلاس فيرونا

    هيلاس فيرونا

  • ميلان

    ميلان

  • 0

    :

    0

    08:45 PM

    الدوري الإيطالي الدرجة الأولى
  • إنتر ميلان

    إنتر ميلان

  • سبارتا روتردام

    سبارتا روتردام

  • 0

    :

    0

    06:30 PM

    دوري الدرجة الأولى الهولندي
  • فالفايك

    فالفايك

  • جرونينجين

    جرونينجين

  • 0

    :

    0

    07:45 PM

    دوري الدرجة الأولى الهولندي
  • بى اى سى زفوله

    بى اى سى زفوله

  • فيليم 2 تيلبورج

    فيليم 2 تيلبورج

  • 0

    :

    0

    07:45 PM

    دوري الدرجة الأولى الهولندي
  • في في في فينلو

    في في في فينلو

  • فيتيسه أرنهيم

    فيتيسه أرنهيم

  • 0

    :

    0

    08:45 PM

    دوري الدرجة الأولى الهولندي
  • فورتانا سيتارد

    فورتانا سيتارد

  • الريان

    الريان

  • 0

    :

    0

    03:50 PM

    دوري نجوم قطر
  • الخور

    الخور

  • الوكرة

    الوكرة

  • 0

    :

    0

    06:00 PM

    دوري نجوم قطر
  • الدحيل

    الدحيل

  • بيلينينسيش

    بيلينينسيش

  • 0

    :

    0

    07:00 PM

    الدوري البرتغالي الممتاز
  • ريو آفي

    ريو آفي

  • موريرينسي

    موريرينسي

  • 0

    :

    0

    09:30 PM

    الدوري البرتغالي الممتاز
  • بنفيكا

    بنفيكا

  • قاسم باشا

    قاسم باشا

  • 0

    :

    0

    02:00 PM

    الدوري التركي الممتاز
  • أنطاليا سبور

    أنطاليا سبور

  • قيصري سبور

    قيصري سبور

  • 0

    :

    0

    04:30 PM

    الدوري التركي الممتاز
  • دنيزلي سبور

    دنيزلي سبور

  • فنربخشة

    فنربخشة

  • 0

    :

    0

    07:00 PM

    الدوري التركي الممتاز
  • أنقرة جوجو

    أنقرة جوجو

  • الترجي

    الترجي

  • 0

    :

    0

    05:00 PM

    الدوري التونسي
  • النادي البنزرتي

    النادي البنزرتي

  • مولودية وجدة

    مولودية وجدة

  • 0

    :

    0

    05:00 PM

    البطولة الوطنية المغربية
  • الفتح الرباطي

    الفتح الرباطي

  • طلائع الجيش

    طلائع الجيش

  • 0

    :

    0

    03:00 PM

    الدوري المصري الممتاز
  • المقاولون العرب

    المقاولون العرب

  • الجونة

    الجونة

  • 0

    :

    0

    05:30 PM

    الدوري المصري الممتاز
  • الإسماعيلي

    الإسماعيلي

  • بيراميدز

    بيراميدز

  • 0

    :

    0

    08:00 PM

    الدوري المصري الممتاز
  • إنبي

    إنبي

  • القادسية

    القادسية

  • 0

    :

    0

    06:35 PM

    دوري VIVA الكويت
  • العربي

    العربي

  • مرباط

    مرباط

  • 0

    :

    0

    03:40 PM

    دوري المحترفين العماني
  • صحار

    صحار

  • فنجاء

    فنجاء

  • 0

    :

    0

    05:40 PM

    دوري المحترفين العماني
  • السيب

    السيب

  • صحم

    صحم

  • 0

    :

    0

    08:00 PM

    دوري المحترفين العماني
  • نادي عمان

    نادي عمان

  • النجمة

    النجمة

  • 0

    :

    0

    04:00 PM

    الدوري البحريني الممتاز
  • الحالة

    الحالة

  • نادي المحرق الرياضى

    نادي المحرق الرياضى

  • 0

    :

    0

    06:30 PM

    الدوري البحريني الممتاز
  • الرفاع

    الرفاع

  • البسيتين

    البسيتين

  • 0

    :

    0

    06:30 PM

    الدوري البحريني الممتاز
  • المنامة

    المنامة

  • ليستر سيتي

    ليستر سيتي

  • 0

    :

    0

    01:30 PM

    الدوري الإنجليزي الممتاز
  • توتنهام هوتسبير

    توتنهام هوتسبير

  • فياريال

    فياريال

  • 0

    :

    0

    01:00 PM

    الدوري الإسباني
  • ريال بلد الوليد

    ريال بلد الوليد

الأكثر قراءة

الأهلي يفقد 7 لاعبين في السوبر على رأسهم أزارو

بالفيديو.. إيهاب الخطيب يُعلن جهاز البدري في المنتخب ومفاجأة اعتذار عماد متعب

فايلر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك
الزمالك إقامة السوبر فى الإمارات.. وتعديل موعد مواجهة جينيراسيون فوت