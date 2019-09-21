الشناوي: جمهور الأهلي كلمة السر وهذا هو دوري في هدف "الشحات"

أكد محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن التتويج بلقب السوبر المصري على حساب غريمه التقليدي الزمالك هو أقل هدية يقدمها لاعبو الفريق لجماهير النادي التي وصفها بالعظيمة.

وأضاف "الشناوي" أنه يشعر بسعادة كبيرة، بتواجد الجماهير في المدرجات، مؤكدا أنهم كانوا كلمة السر في تحقيق الفوز، وازدياد مستوى اللعب بروح "الفانلة الحمراء" والتي ظهر عليها اللاعبون بالرغم من الأحداث الصعبة خلال المباراة والإصابات التي ضربت دفاع الفريق.

الشناوي: الفوز على الزمالك في السوبر له آثار إيجابية

واستكمل حارس الأهلي ومنتخب مصر، أن بداية الموسم بالفوز بتحقيق لقب السوبر على حساب الزمالك، سيكون له آثار إيجابية متعددة على مسيرة الفريق خلال الموسم الجديد.

وعن دوره في هدف الأهلي الثاني الذي أحرزه حسين الشحات، علّق محمد الشناوي، بأن رؤيته لموقع "الشحات" في الملعب ودقة إرساله للكرة كانا سر مشاركته في صناعة هذا الهدف، مشيرا إلى أن هذا الأمر يسعده خاصة أن الهدف يحسب للفريق وليس لمجهود لاعب بمفرده.