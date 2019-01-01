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بالفيديو.. الإسماعيلي يتقدم على الجونة بهدف في الشوط الأول

06:29 م | السبت 21 سبتمبر 2019
كتب: محمد خيري
بالفيديو.. الإسماعيلي يتقدم على الجونة بهدف في الشوط الأول

الإسماعيلي

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انتهى الشوط الأول بين الإسماعيلي والجونة، بتقدم الدراويش بهدف دون رد، خلال المباراة التي تقام بينهما حاليا على استاد الجولة في افتتاح الدوري العام.

جاء الشوط الأول جيد المستوى من جانب فريق الإسماعيلي، بينما لم يظهر فريق الجونة بالمستوى المطلوب، ولعب بشكل دفاعي معظم فترات الشوط.

جاء الهدف في الدقيقة 17 عن طريق محمد ناجي "جدو" بالخطأ في مرماه بعد عرضية من الجهة اليمنى حولها مهاجم الجونة برأسه في المرمى.

    

وجاء تشكيل الإسماعيلي كالتالى:

حراسة المرمى: محمد فوزى

خط الدفاع:  اسامة إبراهيم – محمد مجدى – باهر المحمدى – إبراهيم أبو اليزيد

خط الوسط: همام طارق – محمود دونجا – أحمد مدبولى – عبد الرحمن مجدى

خط الهجوم: محمد الشامى – وجيه عبد الحكيم.

على مقاعد البدلاء: محمد مجدى عبد الفتاح ، محمد هاشم ، محمد بيومى ، عماد حمدى ، محمد حمدى زكى

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