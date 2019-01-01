الخطيب يؤازر لاعبي الأهلي قبل مواجهة سموحة: مبروك السوبر.. وهدفنا دوري الأبطال

حرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، مساء اليوم السبت على زيارة معسكر الفريق المقام حاليًا ببرج العرب بالأسكندرية لتهنئة الجهاز الفني واللاعبين بعد الفوز بكأس السوبر أمس على حساب المنافس التقليدي الزمالك بنتيجة 3-2 فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد برج العرب.

وأشاد الخطيب خلال الجلسة التى جمعته مع الجهاز الفني واللاعبين قبل انطلاق المران المسائي اليوم على الملعب الملحق بفندق إقامة الفريق بالجهود الكبيرة التى بذلها اللاعبون وانضباطهم السلوكي والتزامهم بالتعليمات الفنية وتقديم صورة حضارية عن النادي فى مباراة مهمة أسعدت نتجيتها عشاق الأهلي فى كل مكان.

وقال رئيس النادي للاعبين خلال الجلسة أنهم نجحوا فى تحقيق بطولة مهمة مع انطلاقة الموسم الكروي الجديد ولكن يبقى التحدي الأكبر ممثلًا فى الفوز بالبطولتين المفضلتين للأهلي وجماهيره وهما بطولتا الدوري العام ودوري أبطال إفريقيا من أجل العودة من جديد لتمثيل القارة الإفريقية فى مونديال العالم للأندية.

وأوضح أن النادي سيواصل دعمه القوي فى جميع الاتجاهات للجهاز الفني واللاعبين من أجل تحقيق حلم جماهير الأهلي فى استعادة لقب دوري أبطال إفريقيا، مشددًا لهم على أن جماهير الأهلي لا تشبع من البطولات وترغب دائمًا فى حصد الفريق المركز الأول على كافة المستويات .

وواصل الخطيب حديثه مع اللاعبين بالتأكيد على ثقته الشديدة فى قدراتهم على إسعاد جماهير الأهلي وتحمل الضغوط الملقاة على عاتقهم بفضل أدائهم بروح الفانلة الحمراء وشخصية الأهلي التى تبقى كلمة السر الدائمة فى تحقيق الإنتصارات والوصول إلى منصات التتويج .

يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة سموحة المقرر لها الخامسة والنصف مساء بعد غدٍ الاثنين على استاد برج العرب فى افتتاحية مشوار الفريق ببطولة الدوري العام.‎