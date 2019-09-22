الأهلى يؤجل الاحتفالات بالسوبر.. وأزمة دفاعية قبل سموحة بالدوري

طالب رينيه فايلر، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بالنادى الأهلى، لاعبى الأحمر بإغلاق ملف التتويج بالسوبر، وتأجيل الاحتفالات باللقب الحادى عشر، عقب الفوز على الزمالك، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وذلك استعداداً لمباراة سموحة المقبلة ببطولة الدورى الممتاز المقررة مساء غد الاثنين فى مستهل مشوار المارد الأحمر.

وأثنى "فايلر" على أداء لاعبى الأهلى عقب اللقاء والتتويج باللقب الأول له مع الفريق، مشيداً بمستوى اللاعبين خاصة فى الشوط الأول، ولكنه أبدى عدم رضاه عن التراجع فى الشوط الثانى، ملتمساً العذر للاعبين الذين شاركوا فى غير مراكزهم بسبب الإصابات الاضطرارية وفى مقدمتهم حمدى فتحى الذى تسبب فى ركلة جزاء للزمالك.

وقررت إدارة الكرة صرف مكافآت متميزة للاعبين وفقاً للائحة بعد الفوز بكأس السوبر للمرة الحادية عشرة فى تاريخ النادى.

وعاش الجهاز الفنى واللاعبون ليلة سعيدة استمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالى احتفالاً بالسوبر، وشاركتهم الجماهير الاحتفالات من خارج الفندق، ورقص لاعبو الأحمر حتى الصباح بفندق الإقامة احتفالاً باللقب الحادى عشر.

ووجه محمود الخطيب رئيس النادى التهنئة للجهاز الفنى واللاعبين بعد الفوز بكأس السوبر، وأشاد بالمجهود الكبير الذى بذلوه خلال المباراة والانضباط الفنى والسلوكى، مؤكداً أن هذا التتويج فى بداية الموسم، يُحمّل الجميع مسئولية كبيرة خلال الفترة المقبلة لإحراز المزيد من الانتصارات والبطولات؛ لإسعاد الجماهير وتحقيق طموحاتهم على المستوى المحلى والقارى.

تجهيز "ربيعة" وأيمن أشرف للمشاركة أمام سموحة

من ناحية أخرى يواجه رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، أزمة دفاعية كبيرة بعد إصابة الثنائى محمود متولى وياسر إبراهيم، ووجود صعوبة كبيرة فى لحاقهما بمباراة سموحة المقبلة بالدورى الممتاز إلى جانب عدم تعافى سعد سمير حتى الآن.

وبات أيمن أشرف لاعب قلب الدفاع، قريباً من العودة للمشاركة أساسياً بعد غيابه فى السوبر للإيقاف، إلى جوار رامى ربيعة الذى غاب عن اللقاء الماضى أيضاً لعدم تعافيه من الإصابة بشكل كامل، فيما يبقى محمد هانى كورقة بديلة حال احتاج له بعد ظهوره بشكل جيد لحد كبير فى السوبر.

ويختتم الفريق تدريباته اليوم الأحد، على الملعب الفرعى لاستاد برج العرب استعداداً لمواجهة سموحة، حيث يعقد الجهاز الفنى محاضرة فنية مساء اليوم بفندق الإقامة، لتحليل فريق سموحة وتحديد نقاط القوة، والاستقرار على الخطة التى سيخوض بها المباراة.