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البدري يفاضل بين الحضري وأيمن طاهر لمنصب مدرب حراس المنتخب.. والحسم خلال ساعات

12:45 ص | الأحد 22 سبتمبر 2019
كتب: محمد محجوب
البدري يفاضل بين الحضري وأيمن طاهر لمنصب مدرب حراس المنتخب.. والحسم خلال ساعات

حسام البدري

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بدأ حسام البدري، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، عقد عدة جلسات مع اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة المصري، من أجل حسم تشكيل أعضاء جهازه المعاون، بعد إسناد المهمة له خلال الأيام القليلة الماضية، خلفًا للمكسيكي خافيير أجيري، الذي تمت إقالته عقب خروج الفراعنة من دور الـ 16 لبطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة التي أقيمت على أرض الحضارة.

وجاء ذلك عقب وصول حسام البدري إلى القاهرة، قادمًا من دولة كندا في زيارة سريعة لاسرته المقيمة هناك.

وعلمت "الوطن سبورت" من مصدر مطلع أن البدري استقر مع اللجنة على وجود طارق مصطفى في منصب المدرب العام، وكلًا من سيد معوض ومحمد شوقي في منصب المدرب المساعد،  بينما يفاضل "البدري" بين عصام الحضري وأيمن طاهر مدرب حراس الفريق الأول بنادي الزمالك، من أجل إسناد مهمة مدرب حراس المنتخب إلى أحدهما، وسيتم حسم أمر مدرب الحراس خلال الساعات المقبلة، حيث سيكمل البدري اجتماعاته باللجنة المؤقتة للاستقرار على الجهاز المعاون بالكامل.

وأكد المصدر، أن البدري قام بطلب تشيكل الأجندة الدولية، مشددًا على سرعة تجهيز المنتخب وذلك لجمع اللاعبين في أقرب فرصة من أجل الاستعداد للفترة المقبلة.

رئيس الزمالك: لا مانع لرحيل أيمن طاهر للمنتخب

وفي سياق متصل، كان رئيس نادي الزمالك، قد أكد قبل مباراة السوبر المصري، التي جمعت الأهلي والزمالك، أول أمس الجمعة، أنه لا يمانع في رحيل أيمن طاهر عن الفريق من أجل منتخب مصر.

وقال في مداخلة مع برنامج الزمالك: "بالتأكيد لا أمانع في رحيل أيمن طاهر حال طلبه حسام البدري في جهازه المعاون، مصلحة المنتخب أهم من الأهلي والزمالك، وهذا واجب وطني لا يمكن رفضه".

 

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