البدري يفاضل بين الحضري وأيمن طاهر لمنصب مدرب حراس المنتخب.. والحسم خلال ساعات

أحدث الأخبار
حسام البدري
بدأ حسام البدري، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، عقد عدة جلسات مع اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة المصري، من أجل حسم تشكيل أعضاء جهازه المعاون، بعد إسناد المهمة له خلال الأيام القليلة الماضية، خلفًا للمكسيكي خافيير أجيري، الذي تمت إقالته عقب خروج الفراعنة من دور الـ 16 لبطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة التي أقيمت على أرض الحضارة.
وجاء ذلك عقب وصول حسام البدري إلى القاهرة، قادمًا من دولة كندا في زيارة سريعة لاسرته المقيمة هناك.
وعلمت "الوطن سبورت" من مصدر مطلع أن البدري استقر مع اللجنة على وجود طارق مصطفى في منصب المدرب العام، وكلًا من سيد معوض ومحمد شوقي في منصب المدرب المساعد، بينما يفاضل "البدري" بين عصام الحضري وأيمن طاهر مدرب حراس الفريق الأول بنادي الزمالك، من أجل إسناد مهمة مدرب حراس المنتخب إلى أحدهما، وسيتم حسم أمر مدرب الحراس خلال الساعات المقبلة، حيث سيكمل البدري اجتماعاته باللجنة المؤقتة للاستقرار على الجهاز المعاون بالكامل.
وأكد المصدر، أن البدري قام بطلب تشيكل الأجندة الدولية، مشددًا على سرعة تجهيز المنتخب وذلك لجمع اللاعبين في أقرب فرصة من أجل الاستعداد للفترة المقبلة.
وفي سياق متصل، كان رئيس نادي الزمالك، قد أكد قبل مباراة السوبر المصري، التي جمعت الأهلي والزمالك، أول أمس الجمعة، أنه لا يمانع في رحيل أيمن طاهر عن الفريق من أجل منتخب مصر.
وقال في مداخلة مع برنامج الزمالك: "بالتأكيد لا أمانع في رحيل أيمن طاهر حال طلبه حسام البدري في جهازه المعاون، مصلحة المنتخب أهم من الأهلي والزمالك، وهذا واجب وطني لا يمكن رفضه".
كريستال بالاس
0
:
0
03:00 PMالدوري الإنجليزي الممتاز
وولفرهامبتون واندررز
وست هام يونايتد
0
:
0
03:00 PMالدوري الإنجليزي الممتاز
مانشستر يونايتد
آرسنال
0
:
0
05:30 PMالدوري الإنجليزي الممتاز
أستون فيلا
تشيلسي
0
:
0
05:30 PMالدوري الإنجليزي الممتاز
ليفربول
رين
0
:
0
03:00 PMالدوري الفرنسي الدرجة الأولى
ليل
أنجيه
0
:
0
05:00 PMالدوري الفرنسي الدرجة الأولى
سانت إتيان
ليون
0
:
0
09:00 PMالدوري الفرنسي الدرجة الأولى
باريس سان جيرمان
بوروسيا مونشنجلادباخ
0
:
0
03:30 PMالدوري الألماني
فورتونا دوسلدورف
آينتراخت فرانكفورت
0
:
0
06:00 PMالدوري الألماني
بوروسيا دورتموند
خيتافي
0
:
0
12:00 PMالدوري الإسباني
ريال مايوركا
إسبانيول
0
:
0
02:00 PMالدوري الإسباني
ريال سوسييداد
فالنسيا
0
:
0
04:00 PMالدوري الإسباني
ليجانيس
أتلتيك بلباو
0
:
0
06:30 PMالدوري الإسباني
ديبورتيفو ألافيس
إشبيلية
0
:
0
09:00 PMالدوري الإسباني
ريال مدريد
ساسولو
0
:
0
12:30 PMالدوري الإيطالي الدرجة الأولى
سبال
بولونيا
0
:
0
03:00 PMالدوري الإيطالي الدرجة الأولى
روما
ليتشي
0
:
0
03:00 PMالدوري الإيطالي الدرجة الأولى
نابولي
سامبدوريا
0
:
0
03:00 PMالدوري الإيطالي الدرجة الأولى
تورينو
أتلانتا
0
:
0
06:00 PMالدوري الإيطالي الدرجة الأولى
فيورنتينا
لاتسيو
0
:
0
08:45 PMالدوري الإيطالي الدرجة الأولى
بارما
أس سي هيرينفين
0
:
0
12:15 PMدوري الدرجة الأولى الهولندي
أوتريخت
إمين
0
:
0
02:30 PMدوري الدرجة الأولى الهولندي
فينورد روتردام
أدو دين هاج
0
:
0
04:45 PMدوري الدرجة الأولى الهولندي
إي زد آلكمار
بي إس في آيندهوفن
0
:
0
04:45 PMدوري الدرجة الأولى الهولندي
أياكس
نادي جل فيسنتي
0
:
0
04:30 PMالدوري البرتغالي الممتاز
بوافيستا
تونديلا
0
:
0
07:00 PMالدوري البرتغالي الممتاز
فيتوريا جيماريش
فيتوريا سيتوبال
0
:
0
07:00 PMالدوري البرتغالي الممتاز
بورتيمونينسي
بورتو
0
:
0
09:00 PMالدوري البرتغالي الممتاز
سانتا كلارا
تشايكور ريزا سبور
0
:
0
01:00 PMالدوري التركي الممتاز
غازي عنتاب سبور
جينتشلاربيرليجي
0
:
0
03:30 PMالدوري التركي الممتاز
ألانياسبور
ملطية سبور
0
:
0
06:00 PMالدوري التركي الممتاز
جالاتا سراي
استقلال طهران
0
:
0
05:15 PMدوري المحترفين الإيراني
بیرسبولیس
نادي الرجاء الملالي
0
:
0
05:00 PMالبطولة الوطنية المغربية
المغرب التطواني
أولمبيك خريبكة
0
:
0
07:00 PMالبطولة الوطنية المغربية
حسنية أكادير
إتحاد طنجة
0
:
0
09:00 PMالبطولة الوطنية المغربية
الدفاع الحسني الجديدي
أسوان
0
:
0
03:00 PMالدوري المصري الممتاز
مصر المقاصة
وادي دجلة
0
:
0
05:30 PMالدوري المصري الممتاز
طنطا
الانتاج الحربي
0
:
0
05:30 PMالدوري المصري الممتاز
نادي مصر
المصري
0
:
0
08:00 PMالدوري المصري الممتاز
حرس الحدود
التضامن
0
:
0
05:15 PMدوري VIVA الكويت
الساحل
كاظمة
0
:
0
07:35 PMدوري VIVA الكويت
اليرموك
تعليقات الفيسبوك