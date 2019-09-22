أبرزهم بركات ومعوض.. تشكيل الجهاز المعاون لحسام البدري في منتخب مصر

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حسام البدري وأحمد أيوب وسيد معوض
يعقد حالياً، حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، حاليا، جلسة مع الجهاز الفني المعاون له، داخل مقر اتحاد الكرة، للاتفاق على الخطة المستقبلية للفراعنة، تمهيدا لإعلان أسمائهم رسميا
واختار حسام البدري، في جهازه المعاون كلاً من طارق مصطفى وأحمد أيوب في منصب المدرب العام وسيد معوض مدربا وأيمن طاهر لحراس المرمى، ومحمد بركات مديراً للمنتخب.
وتمسك البدري، بالاستعانة بأحمد أيوب في الجهاز الفني الجديد، بعد اعتذار محمد شوقي عن عدم تولي منصب المدرب المساعد، مفضلا الاستمرار مع المنتخب الأولمبي.
في سياق متصل، استدعى الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، رسميا، 5 لاعبين محترفين في الخارج، قبل 15 يوما من انطلاق معسكر منتخب مصر الأول 7 أكتوبر المقبل، بالتنسيق مع حسام البدري المدير الفني للفريق.
وضمت قائمة اللاعبين الـ 5 محمد صلاح، محمود حسن (تريزيجيه)، أحمد حسن (كوكا)، محمد النني، أحمد حجازي، مع غياب أحمد المحمدي، لاعب أستون فيلا الإنجليزي، وقائد المنتخب الوطني.
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