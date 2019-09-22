استبعاد معلول.. فايلر يدرس تغييرات في تشكيل الأهلي أمام سموحة

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علي معلول لاعب النادي الأهلي
يدرس السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، إجراء تغييرات على تشكيل مباراة سموحة، المقرر لها الخامسة والنصف مساء غدٍ الإثنين، على استاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية، في افتتاحية مشوار الفريق بمسابقة الدوري الممتاز.
أول تغييرات فايلر بمباراة سموحة هي استمرار النيجيري جونيور أجايي (سجل هدفين أمام الزمالك)، في التشكيل الأساسي، على حساب رمضان صبحي، بمركز الجناح بدلا من المهاجم الصريح، على أن يعود أحد الثنائي مروان محسن أو صلاح محسن لقيادة خط الهجوم أمام الفريق السكندري.
في الوقت الذي ارتفعت فيه أسهم محمود وحيد للمشاركة في مركز الظهير الأيسر على حساب التونسي علي معلول.
ودفع فايلر بالنيجيري أجايي خلال مباراة الزمالك كمهاجم صريح، وأبقى على الثنائي مروان محسن وصلاح محسن بجواره على دكة البدلاء، في ظل غياب المغربي وليد أزارو للإصابة.
ويسعى فايلر لتطبيق سياسة التدوير بين لاعبيه خلال الفترة الحالية، لتجنب الإصابات بين اللاعبين خاصة في ظل ارتباطات الفريق بمباريات هامة في كل بطولتي الدوري ودوري أبطال أفريقيا، وسفر الفريق لأدغال أفريقيا وهو ما يمثل إرهاقا شديدا للاعبين.
ويختتم الفريق مساء اليوم الأحد استعدادته لمواجهة سموحة المقرر لها غدا الإثنين، إذ يحسم المدير الفني موقفه النهائي من التغييرات على التشكيل.
جدير بالذكر أن الأهلي فاز بقلب الدوري الموسم الماضي، بعد صراع طويل مع الزمالك وبيراميدز، ونجح المارد الأحمر في إنهاء المسابقة في صدارة جدول الترتيب برصيد 80 نقطة، بينما احتل الزمالك الوصافة برصيد 72 نقطة، وحل بيراميدز ثالثا برصيد 70 نقطة.
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