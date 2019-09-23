700 ألف جنيه راتب حسام البدري مع منتخب مصر

يعقد حسام البدري، المدير الفني للمنتخب المصري، اجتماعا مع مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المصري الأربعاء المقبل، من أجل التنسيق بشأن خطة المرحلة المقبلة.

ويعقد البدري مؤتمرًا صحفيًا يوم الخميس المقبل، من أجل الإعلان عن تفاصيل المرحلة المقبلة للمنتخب المصري.

وحدد مجلس الجبلاية مبلغ 700 ألف جنيه راتبًا شهريًا للبدري في الفترة المقبلة، على أن يتم تحديد رواتب أعضاء الجهاز المعاون في وقت سابق.

البدري يستدعي 5 لاعبين

وكان حسام البدري، قد استدعى 5 لاعبين لمعسكر المنتخب المقبل في شهر أكتوبر المقبل، والذي يتخلله مباراة ودية.

واللاعبون الذي وقع عليهم الاختيار هم: محمد صلاح ومحمود تريزيجيه ومحمد النني وأحمد حجازي وأحمد حسن كوكا.

واستقر البدري على الجهاز المعاون له في المرحلة المقبلة والذي يضم كل من: محمد بركات مديرًا للمنتخب، وطارق مصطفى وأحمد أيوب مدربيين عاميين، وسيد معوض مدرب مساعد، وأيمن طاهر مدرب حراس المرمى.