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أبرزهم فتحي وجمعة.. فايلر يستبعد 6 لاعبين من مواجهة سموحة

01:12 م | الإثنين 23 سبتمبر 2019
كتب: حسين غريب
أبرزهم فتحي وجمعة.. فايلر يستبعد 6 لاعبين من مواجهة سموحة

أحمد فتحي

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استقر السويسري رينيه فايلر، المجير الفني للنادي الأهلي، على قائمة فريقه النهائية لمواجهة سموحة، في افتتاحية مباريات حامل اللقب بالنسخة الجديدة من الدوري المممتاز.

وقال مصدر قريب من الجهاز الفني لـ"الوطن سبورت"، إن فايلر قرر استبعاد السداسي علي لطفي وصالح جمعة وأليو ديانج وأحمد فتحي وأحمد الشيخ وصلاح محسن، من قائمة المباراة.

تدريبات تأهيلية لمستبعدي الأهلي من مباراة سموحة

أكد حديث المصدر خوض السداسي المشار إليه، تدريبات تأهيلية منفردة اليوم، بعد إبلاغهم باستبعادهم من قائمة مباراة سموحة، وتبع ذلك تلميح مهاجم الفريق الشاب صلاح محسن لاخروجه من القائمة، بنشره صورة سوداء ودعاء "الحمد لله على كل شيء"، عبر صفحته الشخصية على "إنستجرام".

واعتاد مستبعدي الأهلي، خلال فترة تولي فايلر، التي لم تتجاوز الأسبوعين، خوض تدريبات تأهيلية صباح يوم المباراة.

ويواجه الأهلي مضيفه سموحة في الخامسة والنصف من مساء اليوم، على ملعب برج العرب، في إطار مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز. 

صلاح محسن يعلق على استبعاده

وألمح صلاح محسن إلى استبعاده من قائمة فريقه بنشر صورة سوداء على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وعلق عليها قائلاً: "الحمد الله على كل شئ".

 

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