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الأمن يوافق على حضور الجماهير مباراتي الأهلي والزمالك بدوري أبطال أفريقيا

02:44 م | الإثنين 23 سبتمبر 2019
كتب: إبراهيم منصور
الأمن يوافق على حضور الجماهير مباراتي الأهلي والزمالك بدوري أبطال أفريقيا

اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة

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تلقى اتحاد الكرة، خطاباً جديداً من الجهات الأمنية، بالموافقة على حضور الجماهير مباراتي الأهلي وكانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، والزمالك أمام جينراسيون فوت السنغالي، في إياب دور الـ 32 بدوري أبطال إفريقيا.

وقال مصدر داخل اتحاد الكرة لـ"الوطن سبورت": "رغم وصول خطاب من الأمن، برفض حضور الجماهير لقاء الزمالك أمام بطل السنغال، إلا أن الاتحاد تلقى خطاباً جديداً يفيد بالموافقة على تواجد الجمهور في مباراتي الأهلي والزمالك بدوري أبطال إفريقيا، وفي انتظار تحديد العدد خلال الأيام القادمة".

الأهلي يستضيف كانوسبورت على ملعب الزمالك

ويلعب الأهلي الأحد المقبل على ستاد السلام، ضمن إياب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا، والتي حسم ذهابها بهدفين دون رد.

ويلتقي الزمالك، بطل السنغال على ستاد بتروسبورت، يوم 28 سبتمبر الجاري، في إياب دور الـ 32 بدوري أبطال إفريقيا.

وخسر الزمالك، أمام جينراسيون فوت السنغالي، بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث تقدم بطل السنغال بهدفين أحرزهما مامي ليمامولاي في الدقيقتين 12 و68، فيما سجل هدف الأبيض مصطفى محمد الفارق في الدقيقة 73.

 

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