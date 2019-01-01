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الأهلي يصل برج العرب لمواجهة سموحة.. وفايلر يُعاين أرضية الملعب

04:15 م | الإثنين 23 سبتمبر 2019
كتب: أحمد فراج
الأهلي يصل برج العرب لمواجهة سموحة.. وفايلر يُعاين أرضية الملعب

الأهلي

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وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي إلى استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، استعدادا لمواجهة سموحة المقرر لها الخامسة والنصف مساء اليوم الإثنين، في افتتاحية مشوار الفريق بمسابقة الدوري الممتاز.

وحرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة رينيه فايلر، على معاينة أرض ملعب برج العرب بالإسكندرية قبل مواجهة سموحة.

ومن المتوقع، وفقًا لتدريبات الأهلي الأخيرة، أن يلعب ضد سموحة بتشكيل مكون:

حارس المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتحي، رامي ربيعة، أيمن أشرف، علي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية، وحمدي فتحي، محمد مجدي "أفشة"

خط الهجوم: حسين الشحات، جونيور آجايي، مروان محسن.

موافقات على حضور الجماهير مباريات أفريقيا

تلقى اتحاد الكرة، خطاباً جديداً من الجهات الأمنية، بالموافقة على حضور الجماهير مباراتي الأهلي وكانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، والزمالك أمام جينراسيون فوت السنغالي، في إياب دور الـ 32 بدوري أبطال إفريقيا.

وقال مصدر داخل اتحاد الكرة لـ"الوطن سبورت": "رغم وصول خطاب من الأمن، برفض حضور الجماهير لقاء الزمالك أمام بطل السنغال، إلا أن الاتحاد تلقى خطاباً جديداً يفيد بالموافقة على تواجد الجمهور في مباراتي الأهلي والزمالك بدوري أبطال إفريقيا، وفي انتظار تحديد العدد خلال الأيام القادمة".

ويلعب الأهلي الأحد المقبل على استاد السلام، ضمن إياب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا، والتي حسم ذهابها بهدفين دون رد.

ويلتقي الزمالك، بطل السنغال على ستاد بتروسبورت، يوم 28 سبتمبر الجاري، في إياب دور الـ 32 بدوري أبطال إفريقيا.

وخسر الزمالك، أمام جينراسيون فوت السنغالي، بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث تقدم بطل السنغال بهدفين أحرزهما مامي ليمامولاي في الدقيقتين 12 و68، فيما سجل هدف الأبيض مصطفى محمد الفارق في الدقيقة 73.

 

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