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مروان محسن يقود هجوم الأهلي أمام سموحة بالدوري الممتاز

04:46 م | الإثنين 23 سبتمبر 2019
كتب: أحمد فراج
مروان محسن يقود هجوم الأهلي أمام سموحة بالدوري الممتاز

الأهلي يواجه سموحة

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أعلن رينيه فايلر، المدير الفني للنادى الأهلى، التشكيل الرسمي، لفريقه في مباراة فريق سموحة، في المباراة المقرر بينهما فى الخامسة والنصف من مساء اليوم على استاد برج العرب، ضمن الجولة الأولى لبطولة الدورى الممتاز.

وضم تشكيل الأهلي كل من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني – رامي ربيعة – أيمن أشرف – علي معلول

خط الوسط: حمدي فتحي – عمرو السولية - محمد مجدي "قفشة" – رمضان صبحي – جيرالدو دا كوستا

خط الهجوم: مروان محسن.

وضمت دكة بدلاء الأهلي كلا من :- شريف إكرامي – ياسر إبراهيم – محمود وحيد – حسام عاشور – جونيور أجاي – وليد سليمان – حسين الشحات.

بينما استبعد كلا من أحمد الشيخ وصلاح محسن وأحمد فتحي وعلي لطفي وصالح جمعة وأليو ديانج، من قائمة المباراة.

التشكيل الرسمي للأهلي في مباراة سموحة بالدوري الممتاز

فى المقابل، يسعى حسام حسن المدير الفنى لسموحة للحصول على ثلاث نقاط أمام الأهلى حتى تكون دفعة معنوية للاعبين مع بداية الموسم، وعقد حسام حسن محاضرة فنية لشرح أخطاء اللاعبين فى التجارب الودية الأخيرة، لتفاديها أمام الأهلى، إلى جانب مشاهدة أجزاء من مباراة السوبر لشرح نقاط القوة والضعف فى صفوف الفريق الأحمر.

جدير بالذكر أن حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي وصلت إلى استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، استعدادا لمواجهة سموحة المقرر لها الخامسة والنصف مساء اليوم الإثنين، في افتتاحية مشوار الفريق بمسابقة الدوري الممتاز. وحرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة رينيه فايلر، على معاينة أرض ملعب برج العرب بالإسكندرية قبل مواجهة سموحة.

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