بالفيديو.. رمضان صبحي يتقدم للأهلي على سموحة بعد 10 دقائق

سجل اللاعب رمضان صبحي الهدف الأول لفريق النادي الأهلي في مرمى سموحة بالدقيقة 10 في اللقاء الذي يجمع الفريقين بالجولة الأولى من الدوري الممتاز.

واستغل رمضان صبحي تمريرة سحرية من مروان محسن في عمق الدفاع السكندري لينفرد بالحارس الهاني سليمان ويودعها الشباك.

وأعلن رينيه فايلر، المدير الفني للنادى الأهلى، التشكيل الرسمي، لفريقه في مباراة فريق سموحة، في المباراة المقرر بينهما فى الخامسة والنصف من مساء اليوم على استاد برج العرب، ضمن الجولة الأولى لبطولة الدورى الممتاز.

وضم تشكيل الأهلي كل من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني – رامي ربيعة – أيمن أشرف – علي معلول

خط الوسط: حمدي فتحي – عمرو السولية - محمد مجدي "قفشة" – رمضان صبحي – جيرالدو دا كوستا

خط الهجوم: مروان محسن.

وضمت دكة بدلاء الأهلي كلا من :- شريف إكرامي – ياسر إبراهيم – محمود وحيد – حسام عاشور – جونيور أجاي – وليد سليمان – حسين الشحات.

بينما استبعد كلا من أحمد الشيخ وصلاح محسن وأحمد فتحي وعلي لطفي وصالح جمعة وأليو ديانج، من قائمة المباراة.