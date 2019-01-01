بالفيديو.. الأهلي يتقدم على سموحة بالشوط الأول.. والشناوى يُنقذ الأحمر من هدفين

تقدم فريق النادي الأهلي على سموحة بهدف دون رد، سجله اللاعب رمضان صبحي، في الدقيقة 10 من اللقاء، الذي يجمع الفريقين، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.

بدأ الأهلي اللقاء بشكل أفضل من سموحة، وتمكن من الوصول لمرمى الهاني سليمان في أكثر من مناسبة قبل تسجيل هدف اللقاء.

وأهدر رمضان صبحي فرصة هدف مؤمن، من رأسية خطيرة بالدقيقة 9، ثم نجح في ترجمة تمريرة مروان محسن لهدف رائع، محتفلًا بطريقة خاصة بعدما رزقه الله بمولوده زين.

ووصل الأهلي في أكثر من كرة خطيرة أخرى عن طريق نجمي الأحمر "أفشة وجيرالدو"، لكن دفاع سموحة تصدى لها.

الشناوي يحافظ على شباك الأهلي نظيفة

في المقابل نجح فريق سموحة في الوصول لمرمى الأهلي، في النصف الثاني من الشوط الأول، عن طريق اللاعب إسلام جمال بالدقيقة 40، ثم محمود عزت من رأسية بالدقيقة 43، تصدى لهما الحارس محمد الشناوي ببراعة وحافظ على نظافة شباك الأحمر.

إجمالا كان الأهلي الأفضل في الشوط الأول من حيث السيطرة على الكرة، وتسجيل الأهداف، فيما اكتفى فريق سموحة بالاعتماد على الكرات المرتدة، وكاد يسجل لولا تألق حارس الأحمر محمد الشناوي، فيما أجرى رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، أول تغييرات الفريق، اضطراريا بخروج مروان محسن للإصابة ومشاركة جونيور أجايي.