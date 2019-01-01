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بالفيديو.. مصطفى محمد يتقدم بالهدف الأول للزمالك في شباك الاتحاد

08:09 م | الإثنين 23 سبتمبر 2019
كتب: أحمد موسى
بالفيديو.. مصطفى محمد يتقدم بالهدف الأول للزمالك في شباك الاتحاد

الزمالك

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تقدم الزمالك بالهدف الأول مبكرا في الدقيقة السادسة في شباك الاتحاد السكندري عن طريق مصطفى محمد  خلال المباراة التي تجمعهما بستاد بترو سبورت ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري المصري.

مصطفى محمد، تلقى تمريرة مميزة من فرجاني ساسي، ليسددها الأول بيسراه في شباك الحارس عماد السيد.

وأعلن الصربي ميتشو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة الاتحاد السكندري، المقرر لها مساء اليوم الإثنين، على ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الزمالك لمباراة سيد البلد على النحو التالى:

حراسة المرمى: محمد عواد

الدفاع: عبد الله جمعة – محمود الونش – محمود علاء – حمدى النقاز

خط الوسط: أحمد سيد زيزو – فرجاني ساسي – إمام عاشور – محمد أونجم

الهجوم: خالد بوطيب ومصطفي محمد

ويجلس على دكة البدلاء اللاعبون: محمد أبو جبل – محمد عبد السلام – يوسف اوباما – أشرف بن شرقي-  محمود عبدالرازق شيكابالا – محمد عبد الشافي – عمر السعيد.

واستبعد ميتشو الثلاثى حازم إمام وإسلام جابر وكريم بامبو من قائمة الفريق لمباراة اليوم.

ويسعى المدير الفنى للقلعة البيضاء، إلى تحقيق الفوز في المباراة، خصوصًا بعد الخسارة التي لحقت بالفريق في السوبر المحلي أمام النادي الأهلي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وحذر ميتشو لاعبيه قبل المباراة، من ترك مساحات أمام لاعبى الاتحاد، كما طالب لاعبى الوسط بتضييق المساحات على ثلاثى لاعبى وسط زعيم الثغر نور السيد وخالد الغندور ونبيل مانجا.  

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