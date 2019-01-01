اتحاد الكرة يخاطب كبار أفريقيا للاتفاق على وديات «الأولمبى»

أرسل اتحاد الكرة خطابات إلى منتخبات الكاميرون وغانا وجنوب أفريقيا وزامبيا وكوت ديفوار ونيجيريا ومالى، للحصول على موافقتهم بشأن مواجهة المنتخب الأولمبى ودياً خلال المعسكر المحدد له فى الفترة من 7 وحتى 15 أكتوبر المقبل.

وطلب شوقى غريب، المدير الفنى للمنتخب، خوض وديتين مع منتخبين من الـ7 المتأهلين للمشاركة فى البطولة الأفريقية تحت 23 سنة التى ستقام بمصر خلال الفترة من 8 وحتى 22 نوفمبر المقبل ويتأهل منها إلى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020 أصحاب المراكز الثلاثة الأولى فى البطولة.

شوقي غريب يستقر على قائمة المنتخب الأولمبي

وأعد «غريب» قائمة تضم 40 لاعباً سيتم تقليصهم لـ21 لاعباً من أجل خوض منافسات البطولة الأفريقية، حيث تلقى اتحاد الكرة خطاباً رسمياً من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم «الكاف»، للتأكيد على إرسال قائمة المنتخب قبل انطلاق البطولة بـ10 أيام، وفى حالة التأخر فى إرسال اسم لاعب سيتم تغريم مصر 5 آلاف دولار، وتضمن الخطاب المرسل من «الكاف» على أن أى منتخب يتأخر فى إرسال قائمته قبل البطولة بـ48 ساعة، سيتم تسجيل 19 لاعباً فقط.

وكان الاتحاد الأفريقى لكرة القدم «كاف» أعلن إقامة قرعة كأس أمم أفريقيا 2019 للمنتخبات تحت 23 عاماً، يوم 3 أكتوبر المقبل، فى قصر المنتزه بالإسكندرية، على أن تقام المواجهات على ملعبى استاد القاهرة الدولى واستاد السلام، ومن المقرر أن يتم تقسيم المنتخبات المشاركة فى البطولة إلى مجموعتين تضم كل واحدة أربعة منتخبات، ليتأهل المتصدر والوصيف إلى الدور قبل النهائى.