اتحاد الكرة يفتح تحقيقا بشأن ملابسات التصويت لصلاح في جائزة الأفضل

أحدث الأخبار
محمد صلاح
قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، فتح تحقيق لمعرفة ملابسات تصويت مصر في مسابقة الأفضل على مستوى العالم والسبب الذي أدى لعدم اعتماد صوت مصر.
في الوقت نفسه، أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الثلاثاء، استفسارا للاتحاد الدولي لكرة القدم عن الواقعة.
وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، قد أرسل صوتي مصر إلى الفيفا رسميا يوم 15 أغسطس الماضي قبل انتهاء المدة المحددة بأربعة أيام، وتم تأكيد تسلم استمارة التصويت من قبل الفيفا في اليوم الأخير للتصويت الموافق 19 أغسطس.
وقبل تسلم اللجنة المكلفة بإدارة شئون الاتحاد مسئولياتها، حيث صدر قرار الفيفا بتشكيلها يوم 20 أغسطس الماضي.
قام بالتصويت عن مصر كابتن المنتخب الوطني أحمد المحمدي، بينما تولى التصويت عن المدير الفني شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، بعد إقالة الجهاز الفني السابق وعدم تعيين جهاز فني جديد في ذلك الوقت.
يذكر أن كلا الصوتين قد منحا محمد صلاح نجم مصر المرتبة الأولى في الاختيار.
وفي وقت سابق، حذف محمد صلاح، لاعب نجم ليفربول الإنجليزي، تعريفه كلاعب في منتخب مصر من حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تاركا اسم الفريق الذي يلعب له حاليا فقط.
وخرج من التشكيلة المثالية للاعبي العالم أمس، وحل رابعا في قائمة "الأفضل"، مع بروز أزمة تصويت مصر مع اختفاء اسم مدرب الفارعنة السابق المكسيكي خافيير أجيري، والقائد أحمد المحمدي، من قائمة المصوتين.
موناكو
0
:
0
09:00 PMالدوري الفرنسي الدرجة الأولى
نيس
ريال بيتيس
0
:
0
08:00 PMالدوري الإسباني
ليفانتي
برشلونة
0
:
0
09:00 PMالدوري الإسباني
فياريال
مولودية الجزائر
0
:
0
09:30 PMكأس العرب للأندية الأبطال
ظفار
بريشيا كالتشيو
0
:
0
09:00 PMالدوري الإيطالي الدرجة الأولى
يوفنتوس
واتفورد
0
:
0
08:45 PMكأس رابطة الأندية الإنجليزية
سوانزي سيتي
كولشيستر يونايتد
0
:
0
08:45 PMكأس رابطة الأندية الإنجليزية
توتنهام هوتسبير
بورتسموث
0
:
0
08:45 PMكأس رابطة الأندية الإنجليزية
ساوثهامتون
بريستون نورث ايند
0
:
0
08:45 PMكأس رابطة الأندية الإنجليزية
مانشستر سيتي
ليوتن تاون
0
:
0
08:45 PMكأس رابطة الأندية الإنجليزية
ليستر سيتي
آرسنال
0
:
0
08:45 PMكأس رابطة الأندية الإنجليزية
نوتينغهام فورست
نادي كراولي تاون
0
:
0
08:45 PMكأس رابطة الأندية الإنجليزية
ستوك سيتي
شيفيلد وينزداي
0
:
0
08:45 PMكأس رابطة الأندية الإنجليزية
إيفرتون
ديجون
0
:
0
07:00 PMالدوري الفرنسي الدرجة الأولى
مارسيليا
ريال بلد الوليد
1
:
0
07:00 PMالدوري الإسباني
غرناطة
النجم الرياضي الساحلي
0
:
1
06:00 PMكأس العرب للأندية الأبطال
شباب الأردن
السالمية
1
:
0
07:15 PMكأس العرب للأندية الأبطال
القوة الجوية
هيلاس فيرونا
0
:
0
07:00 PMالدوري الإيطالي الدرجة الأولى
أودينيزي
السيلية
1
:
3
06:55 PMدوري نجوم قطر
السد
نادي الهلال الرياضي بالشابة
0
:
2
04:00 PMالدوري التونسي
النادي الإفريقي
اتحاد تطاوين
0
:
1
04:00 PMالدوري التونسي
اتحاد بن قردان
النادي البنزرتي
2
:
1
04:00 PMالدوري التونسي
نادي المستقبل الرياضي بسليمان
شبيبة القيروان
2
:
3
04:00 PMالدوري التونسي
الصفاقسي
الترجي
1
:
0
07:00 PMالدوري التونسي
نادي حمام الأنف
تعليقات الفيسبوك