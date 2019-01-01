اتحاد الكرة يفتح تحقيقا بشأن ملابسات التصويت لصلاح في جائزة الأفضل

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، فتح تحقيق لمعرفة ملابسات تصويت مصر في مسابقة الأفضل على مستوى العالم والسبب الذي أدى لعدم اعتماد صوت مصر.

في الوقت نفسه، أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الثلاثاء، استفسارا للاتحاد الدولي لكرة القدم عن الواقعة.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، قد أرسل صوتي مصر إلى الفيفا رسميا يوم 15 أغسطس الماضي قبل انتهاء المدة المحددة بأربعة أيام، وتم تأكيد تسلم استمارة التصويت من قبل الفيفا في اليوم الأخير للتصويت الموافق 19 أغسطس.

وقبل تسلم اللجنة المكلفة بإدارة شئون الاتحاد مسئولياتها، حيث صدر قرار الفيفا بتشكيلها يوم 20 أغسطس الماضي.

قام بالتصويت عن مصر كابتن المنتخب الوطني أحمد المحمدي، بينما تولى التصويت عن المدير الفني شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، بعد إقالة الجهاز الفني السابق وعدم تعيين جهاز فني جديد في ذلك الوقت.

يذكر أن كلا الصوتين قد منحا محمد صلاح نجم مصر المرتبة الأولى في الاختيار.

محمد صلاح يحذف تعريفه كلاعب في منتخب مصر

وفي وقت سابق، حذف محمد صلاح، لاعب نجم ليفربول الإنجليزي، تعريفه كلاعب في منتخب مصر من حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تاركا اسم الفريق الذي يلعب له حاليا فقط.

وخرج من التشكيلة المثالية للاعبي العالم أمس، وحل رابعا في قائمة "الأفضل"، مع بروز أزمة تصويت مصر مع اختفاء اسم مدرب الفارعنة السابق المكسيكي خافيير أجيري، والقائد أحمد المحمدي، من قائمة المصوتين.