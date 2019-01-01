مصدر باتحاد الكرة يكشف سبب عدم اعتماد الفيفا لصوت مصر في جائزة الأفضل

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محمد صلاح
أكد مصدر داخل اتحاد كرة القدم المصري، أن الاتحاد خالف لائحة فيفا الخاصة بجائزة الأفضل.
وأضاف المصدر في تصريحاته لـ"الوطن سبورت"، أن اتحاد الكرة أرسل استمارة خاصة بشوقي غريب بدون توقيع الأخير، ووقع عليها علاء عبد العزيز مدير العلاقات العامة والإعلام، باختيار محمد صلاح.
وأوضح المصدر الذي رفض ذكر اسمه، أن اللائحة تنص على أنه في حالة عدم وجود مدير فني للمنتخب الأول، يتولى التصويت والتوقيع على الاستمارة بدلا منه المدير الفني لاتحاد الكرة محمود سعد وهو ما لم يحدث.
وفيما يتعلق بقائد منتخب مصر وقتها أحمد المحمدي، تواصل الأخير مع اتحاد الكرة ورشح محمد صلاح لكن كان يجب توقيعه على استمارته وهو ما لم يحدث.
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