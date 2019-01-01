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عصام الحضري لـ"صلاح": ولا يهمك.. مصر حاجة والقلة الفاسدة المريضة حاجة تانية

06:45 م | الثلاثاء 24 سبتمبر 2019
كتب: محمد خيري
عصام الحضري لـ"صلاح": ولا يهمك.. مصر حاجة والقلة الفاسدة المريضة حاجة تانية

الحضري وصلاح

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حرص عصام الحضري قائد المنتخب الوطني السابق على دعم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، بعد أزمته الأخيرة والتي تخص اتحاد الكرة بشأن التصويت على جائزة الأفضل في العالم.

ونشر "الحضري" صورة تجمعه بصلاح عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وكتب: "يا جبل ما يهزك ريح ، ولا يهمك يا فخر العرب مصر حاجة والقلة الفاسدة المريضة دول حاجة تانية".

وكان عصام الحضري مرشح لمنصب مدرب حراس المنتخب الوطني خلال الفترة الماضية في جهاز حسام البدري، ولكن تم اختيار أيمن طاهر مدرب حراس نادي الزمالك لشغل المنصب بشكل رسمي.

وخرج "صلاح" من التشكيلة المثالية للاعبي العالم أمس، وحل رابعا في قائمة "الأفضل"، مع بروز أزمة تصويت مصر مع اختفاء اسم مدرب الفارعنة السابق المكسيكي خافيير أجيري، والقائد أحمد المحمدي، من قائمة المصوتين.

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم، فتح تحقيق لمعرفة ملابسات تصويت مصر في مسابقة الأفضل على مستوى العالم والسبب الذي أدى لعدم اعتماد صوت مصر.

في الوقت نفسه، أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الثلاثاء، استفسارا للاتحاد الدولي لكرة القدم عن الواقعة.

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