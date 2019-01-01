ميتشو يُهاجم لاعبي الزمالك.. ويُهددهم بعقوبات قاسية رغم الفوز على الاتحاد

بدأ الصربى ميتشو، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، فى تجهيز مصطفى محمد لقيادة الهجوم الأبيض خلال المواجهة المقبلة أمام جينيريسيون فوت السنغالى المقرر لها يوم السبت المقبل فى إياب دور الـ32 من بطولة دورى أبطال أفريقيا على استاد بتروسبورت، وكلف المدير الفنى مدرب الأحمال بوضع برنامج بدنى مكثف للاعب يرفع من لياقته ويمكنه من خوض المباراة كاملة وعدم تبديله.

وأشاد المدير الفنى بالمهاجم مصطفى محمد وظهوره بشكل مميز أمام الاتحاد السكندرى، كاشفاً أنه لم يدفع به أساسياً فى مواجهة الاتحاد السكندرى لظروف إصابة فضل عدم الإفصاح عنها وقتها، مشدداً على أن اللاعب يمتاز بروح قتالية عالية، وسيكون مفيداً للفريق بقوة خلال الفترة المقبلة.

فى جانب مختلف، هاجم المدير الفنى لاعبيه بعد مواجهة الاتحاد السكندرى فى افتتاح بطولة الدورى العام التى انتهت بفوز الأبيض بهدف دون رد، وأبدى ميتشو عدم رضاه عن الأداء طوال المباراة، وعدم الإيجابية على المرمى بالشكل المطلوب، علاوة على التراخى الشديد، وشدد على أن ذلك كان سيكلف الفريق ضياع نقطتين فى بداية المشوار المحلى مؤكداً أن هذا مؤشر خطر على الجميع، وهدد الجميع بعقوبات مادية قاسية والاستبعاد من المباريات حال تكرار سوء الأداء الذى شاهده أمام الاتحاد السكندرى.

ميتشو يكشف سبب عدم مشاركة شيكابالا وبن شرقي عن مواجهة الاتحاد

وأكد ميتشو، أن المهاجم المغربى خالد بوطيب سوف يكون له دور كبير فى الفترة المقبلة بعد ظهوره فى مواجهة الفريق السكندرى بشكل جيد، كاشفاً أن سبب عدم مشاركة بعض عناصر الفريق فى المباراة، مثل محمود عبدالرازق شيكابالا وأشرف بن شرقى، يعود إلى أن الأول استنفد طاقته الذهنية والبدنية فى لقاء السوبر، ويعلم مدى حبه للزمالك، بينما بن شرقى كان يعانى من إصابة طفيفة، لذلك فضل الحفاظ عليه وفضل اختيار عناصر تملك طاقة أكبر.

على جانب آخر، تواصل مجلس إدارة النادى مع الجهات الأمنية للحصول على الموافقة بحضور الجماهير فى مواجهة بطل السنغال، بعد حسم إقامة اللقاء على استاد بتروسبورت، وقلص النادى عدد الجماهير التى يرغب فى حضورها إلى 10 آلاف متفرج، مشدداً على أهمية حضورهم لمؤازرة الأبيض لمواصلة المشوار الأفريقى، وتعويض الخسارة بهدفين فى لقاء الذهاب بالسنغال، مراهناً على موافقة الأمن بعد ظهور الجماهير بشكل جيد فى مباراتى نهائى الكأس ضد بيراميدز، والسوبر أمام الأهلى.

فى سياق مختلف، طلب أمير مرتضى، المشرف العام على قطاع الكرة، من طارق حامد لاعب وسط الفريق ضرورة الحذر داخل الملعب، وعدم العصبية مع المنافسين لتجنب الحصول على الكروت الصفراء التى تعرضه للإيقاف بما يضر الفريق كل فترة.