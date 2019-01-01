حسام البدري يعقد مؤتمرًا صحفيًا الخميس لتقديم جهازه المعاون

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حسام البدري
يعقد حسام البدري، المدير الفني للمنتخب المصري، مؤتمرًا صحفيًا في الثانية عشر ظهر الخميس، بأحد فنادق القاهرة، لتقديم الجهاز الفني الجديد للمنتخب والذي سيعلن عنه غدًا الأربعاء، على أن يشرف على التنظيم اتحاد الكرة وشركة بريزنتيشن الراعي الرسمي لاتحاد الكرة والمنتخب الوطني.
ويعلن غدًا حسام البدري المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني الأول بشكل رسمي عن تشكيل أعضاء الجهاز المعاون له، على أن يتم تقديم الجهاز وشرح خطته المستقبلية في مؤتمر صحفي غدًا الخميس بحضور أعضاء اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني.
وأوضح البدري، أنه عقد جلسات منفردة مع المرشحين لشغل مناصب الجهاز المعاون، محمد بركات المرشح لمنصب مدير المنتخب، وكذلك طارق مصطفى وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر، موضحا أن الجلسات كان هدفها التعارف في المقام الأول.
وشدد البدري على أن جمعته جلسة مطولة مع محمد بركات، بعد الاستقرار على تواجده بشكل رسمي داخل جهاره الجديد.
وتم الاتفاق على خطة العمل المقبلة وتوزيع الاختصاصات داخل جهاز المنتخب، مشيرًا إلى أنها كانت جلسة مثمرة للغاية، وعبّر حسام البدري عن سعادته بتولي منصب المدير الفني للفراعنة قائلا:" أشكر الله على منحي هذا التكليف لأن خدمة منتخب مصر شرف كبير ".
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