محمد يوسف عن اتهامه بإصابة مؤمن زكريا: شيلنا 5 من صن داونز قالوا أنا

رد محمد يوسف، المدير الفني السابق للفريق الأول بالنادي الأهلي، عن الأنباء التي ترددت حول تسببه في إصابة مؤمن زكريا النفسية، التي غاب اللاعب على إثرها لمدة طويلة في الفترة الحالية، وسافر خلال الأيام الجارية لتلقى العلاج في ألمانيا.

وقال محمد يوسف في ضيافة برنامج "الماتش": "ملف مؤمن متعطلش، احنا حطينا تراك وصنفنا لكل اللاعيبة، ومؤمن اتحط في تصنيف كان يريد أعلى من تصنيفه، وحطينا التصنيف ده بناء على بطولات وعدد سنين لعب في النادي الأهلي وعدد مباريات، اللى معدي 200 مباراة رسمية مع الفريق، وهو كان مؤمن وجهة نظره أنه زي الناس دول، وأنا قولتله لا هو ده اللى موجود".

وتابع: "بتمناله الشفاء العاجل، اتصل بمؤمن قبل ما يسافر ألمانيا، وبالتحديد بعد ظهوره في أحد البرامج، لأن كان بقالي فترة لم أراه في النادي".

محمد يوسف كان يتولي منصب مدير الكرة والمدرب العام مع جهاز باتريس كارتيرون، ثم تولي مهمة المدير الفني بشكل مؤقت بعد رحيل المدرب الفرنسي، وجاء مارتن لاسارتي، وتولى منصب المدرب العام فقط.

وعن تسببه في إصابة اللاعب النفسية: "الفترة اللى فاتت كان كل ما يحصل مشكلة يقولك محمد يوسف، شيلنا 5 من صن داونز قالوا محمد يوسف، الفريق لما يكسب يقولك مستر لاسارتي حافظ الفريق، الكلام ده مش منطقي مؤمن تم تجديد عقده وسلمت سيد عبد الحفيظ ملف اللاعب بالتفصيل، وجدد بنفس الشروط اللى اتحطت في فترتي مع كابتن سيد".

ورد "يوسف" على سؤال اللاعب بانه ينقل ملف تعاقدات اللاعبين بشكل خاطئ: "دي نقطة أنا أخجل وعيب أن أتكلم فيها، مؤمن حبيبي، والناس في الأهلي عارفين شخصيتي كويس، وأنا كمان عارف شخصيتي وتربيتي كويس، الكلمة دي معناها مش حلو وكلام مش مظبوط".

"ساعتها كنت في موقع المسؤولية ساعتها، وكان قدامي حل من اتنين، يا أطلع أرد وكان معايا الحقائق وناس موجودة حاليا، أو أسكت ولم ألتفت لهذا الكلام لأن الناس في الأهلي عارفين ايه اللى اتقال وايه اللى حصل".

أردت التعاقد مع مؤمن قبل الزمالك في 2013

وعن تجديد عقد اللاعب بشروط مختلفة مع سيد عبد الحفيظ، بعد توليه مهام مدير الكرة تحت قيادة مارتن لاسارتي: "كانت وجهة نظره معايا أنه شايف حاجة، ومع سيد شايف حاجة تانية، مؤمن قعد شهرين مبيلعبش كورة مع كارتيرون، وكان رابط تجديد عقده انه مبيلعبش، إذا ازاي هيتكلم في تجديد عقده، ولكن بعد أن توليت المهمة مؤقتا بعد رحيل كارتيرون دخلت مؤمن في الصورة، ودخل القائمة في 6 مباريات محلية، ولكن في أفريقيا كان غير مقيد، وأنا الوحيد اللى عملتله برنامج صبح وبعد الظهر، وعملت اجتماع وحطيت محتوي البرنامج التدريبي، لو أنا بحاربه هعمل كل ده ليه".

وأنهى حديثه قائلًا: "في نقطة مهمة جدًا، أنا في 2013 كنت عاوز أتعاقد مع مؤمن، وممكن تكلموه تسألوه، أنا كلمته في مطار جوهانسبيرج أثناء الذهاب لخوض ذهاب نهائي أفريقيا أمام أورلاندو بايرتس، وقولته أنا عاوزك معايا، قالي يا كابتن في نقطة كدة في المقابل، وقولتله استنى هخلص الماتش وإن شاء الله هحلها مع اللجنة أول ما أرجع مصر، بفتح التليفون الصبح لقيته وقع لنادي الزمالك، كلمته عشان اتأكد قالي اه وقعت وقولتله اتمنالك التوفيق".