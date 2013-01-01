أحدث الأخبار

أخر الأخبار

محمد يوسف: الزمالك دفاعه كان مفتوح في السوبر.. واللقب فرق مع فايلر

محمد يوسف: بدايات فايلر مع الأهلي جيدة.. ويحتاج لشهرين حتى نحكم عليه

شوقي غريب: اخترت صلاح كأفضل لاعب في العالم "لأنها مهمة وطنية"

هاني دانيال: صلاح لا يحتاج لمجاملة.. ورأيت أن ماني استحقها أكثر

محمد يوسف عن اتهامه بإصابة مؤمن زكريا: شيلنا 5 من صن داونز قالوا أنا

02:44 ص | الأربعاء 25 سبتمبر 2019
كتب: محمد محجوب
محمد يوسف عن اتهامه بإصابة مؤمن زكريا: شيلنا 5 من صن داونز قالوا أنا

مؤمن زكريا

أخبار متعلقة

رد محمد يوسف، المدير الفني السابق للفريق الأول بالنادي الأهلي، عن الأنباء التي ترددت حول تسببه في إصابة مؤمن زكريا النفسية، التي غاب اللاعب على إثرها لمدة طويلة في الفترة الحالية، وسافر خلال الأيام الجارية لتلقى العلاج في ألمانيا.

وقال محمد يوسف في ضيافة برنامج "الماتش": "ملف مؤمن متعطلش، احنا حطينا تراك وصنفنا لكل اللاعيبة، ومؤمن اتحط في تصنيف كان يريد أعلى من تصنيفه، وحطينا التصنيف ده بناء على بطولات وعدد سنين لعب في النادي الأهلي وعدد مباريات، اللى معدي 200 مباراة رسمية مع الفريق، وهو كان مؤمن وجهة نظره أنه زي الناس دول، وأنا قولتله لا هو ده اللى موجود".

وتابع: "بتمناله الشفاء العاجل، اتصل بمؤمن قبل ما يسافر ألمانيا، وبالتحديد بعد ظهوره في أحد البرامج، لأن كان بقالي فترة لم أراه في النادي".

محمد يوسف كان يتولي منصب مدير الكرة والمدرب العام مع جهاز باتريس كارتيرون، ثم تولي مهمة المدير الفني بشكل مؤقت بعد رحيل المدرب الفرنسي، وجاء مارتن لاسارتي، وتولى منصب المدرب العام فقط.

وعن تسببه في إصابة اللاعب النفسية: "الفترة اللى فاتت كان كل ما يحصل مشكلة يقولك محمد يوسف، شيلنا 5 من صن داونز قالوا محمد يوسف، الفريق لما يكسب يقولك مستر لاسارتي حافظ الفريق، الكلام ده مش منطقي مؤمن تم تجديد عقده وسلمت سيد عبد الحفيظ ملف اللاعب بالتفصيل، وجدد بنفس الشروط اللى اتحطت في فترتي مع كابتن سيد".

ورد "يوسف" على سؤال اللاعب بانه ينقل ملف تعاقدات اللاعبين بشكل خاطئ: "دي نقطة أنا أخجل وعيب أن أتكلم فيها، مؤمن حبيبي، والناس في الأهلي عارفين شخصيتي كويس، وأنا كمان عارف شخصيتي وتربيتي كويس، الكلمة دي معناها مش حلو وكلام مش مظبوط". 

"ساعتها كنت في موقع المسؤولية ساعتها، وكان قدامي حل من اتنين، يا أطلع أرد وكان معايا الحقائق وناس موجودة حاليا، أو أسكت ولم ألتفت لهذا الكلام لأن الناس في الأهلي عارفين ايه اللى اتقال وايه اللى حصل".

أردت التعاقد مع مؤمن قبل الزمالك في 2013

وعن تجديد عقد اللاعب بشروط مختلفة مع سيد عبد الحفيظ، بعد توليه مهام مدير الكرة تحت قيادة مارتن لاسارتي: "كانت وجهة نظره معايا أنه شايف حاجة، ومع سيد شايف حاجة تانية، مؤمن قعد شهرين مبيلعبش كورة مع كارتيرون، وكان رابط تجديد عقده انه مبيلعبش، إذا ازاي هيتكلم في تجديد عقده، ولكن بعد أن توليت المهمة مؤقتا بعد رحيل كارتيرون دخلت مؤمن في الصورة، ودخل القائمة في 6 مباريات محلية، ولكن في أفريقيا كان غير مقيد، وأنا الوحيد اللى عملتله برنامج صبح وبعد الظهر، وعملت اجتماع وحطيت محتوي البرنامج التدريبي، لو أنا بحاربه هعمل كل ده ليه".

وأنهى حديثه قائلًا: "في نقطة مهمة جدًا، أنا في 2013 كنت عاوز أتعاقد مع مؤمن، وممكن تكلموه تسألوه، أنا كلمته في مطار جوهانسبيرج أثناء الذهاب لخوض ذهاب نهائي أفريقيا أمام أورلاندو بايرتس، وقولته أنا عاوزك معايا، قالي يا كابتن في نقطة كدة في المقابل، وقولتله استنى هخلص الماتش وإن شاء الله هحلها مع اللجنة أول ما أرجع مصر، بفتح التليفون الصبح لقيته وقع لنادي الزمالك، كلمته عشان اتأكد قالي اه وقعت وقولتله اتمنالك التوفيق".

أخبار قد تعجبك

أحمد فتحى يضغط على الأهلى بعد رفض رحيله لـ"بيراميدز"

استطلاع رأى

  • تولوز

    تولوز

  • 0

    :

    0

    07:00 PM

    الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
  • أنجيه

    أنجيه

  • سانت إتيان

    سانت إتيان

  • 0

    :

    0

    07:00 PM

    الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
  • ميتز

    ميتز

  • ليل

    ليل

  • 0

    :

    0

    07:00 PM

    الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
  • ستراسبورج

    ستراسبورج

  • نانت

    نانت

  • 0

    :

    0

    07:00 PM

    الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
  • رين

    رين

  • مونبيليه

    مونبيليه

  • 0

    :

    0

    07:00 PM

    الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
  • نيم أولمبيك

    نيم أولمبيك

  • أميان

    أميان

  • 0

    :

    0

    07:00 PM

    الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
  • بوردو

    بوردو

  • بريست

    بريست

  • 0

    :

    0

    07:00 PM

    الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
  • ليون

    ليون

  • باريس سان جيرمان

    باريس سان جيرمان

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
  • ستاد ريمس

    ستاد ريمس

  • ريال مايوركا

    ريال مايوركا

  • 0

    :

    0

    07:00 PM

    الدوري الإسباني
  • أتلتيكو مدريد

    أتلتيكو مدريد

  • ليجانيس

    ليجانيس

  • 0

    :

    0

    07:00 PM

    الدوري الإسباني
  • أتلتيك بلباو

    أتلتيك بلباو

  • فالنسيا

    فالنسيا

  • 0

    :

    0

    08:00 PM

    الدوري الإسباني
  • خيتافي

    خيتافي

  • ريال مدريد

    ريال مدريد

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    الدوري الإسباني
  • أوساسونا

    أوساسونا

  • روما

    روما

  • 0

    :

    0

    07:00 PM

    الدوري الإيطالي الدرجة الأولى
  • أتلانتا

    أتلانتا

  • جنوى

    جنوى

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    الدوري الإيطالي الدرجة الأولى
  • بولونيا

    بولونيا

  • بارما

    بارما

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    الدوري الإيطالي الدرجة الأولى
  • ساسولو

    ساسولو

  • نابولي

    نابولي

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    الدوري الإيطالي الدرجة الأولى
  • كالياري

    كالياري

  • سبال

    سبال

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    الدوري الإيطالي الدرجة الأولى
  • ليتشي

    ليتشي

  • إنتر ميلان

    إنتر ميلان

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    الدوري الإيطالي الدرجة الأولى
  • لاتسيو

    لاتسيو

  • فيورنتينا

    فيورنتينا

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    الدوري الإيطالي الدرجة الأولى
  • سامبدوريا

    سامبدوريا

  • بي إس في آيندهوفن

    بي إس في آيندهوفن

  • 0

    :

    0

    06:30 PM

    دوري الدرجة الأولى الهولندي
  • جرونينجين

    جرونينجين

  • أياكس

    أياكس

  • 0

    :

    0

    08:45 PM

    دوري الدرجة الأولى الهولندي
  • فورتانا سيتارد

    فورتانا سيتارد

  • سايبا

    سايبا

  • 0

    :

    0

    02:45 PM

    دوري المحترفين الإيراني
  • تركتور سازي تبريز

    تركتور سازي تبريز

  • جول جوهار

    جول جوهار

  • 0

    :

    0

    03:30 PM

    دوري المحترفين الإيراني
  • صنعت نفط عبادان

    صنعت نفط عبادان

  • نادي بارس جنوبي جم لكرة القدم

    نادي بارس جنوبي جم لكرة القدم

  • 0

    :

    0

    05:00 PM

    دوري المحترفين الإيراني
  • نادي نساجي مازندران

    نادي نساجي مازندران

  • الاتحاد المنستيري

    الاتحاد المنستيري

  • 0

    :

    0

    07:00 PM

    الدوري التونسي
  • الملعب التونسي

    الملعب التونسي

  • وولفرهامبتون واندررز

    وولفرهامبتون واندررز

  • 0

    :

    0

    08:45 PM

    كأس رابطة الأندية الإنجليزية
  • ريدينج

    ريدينج

  • أكسفورد يونايتد

    أكسفورد يونايتد

  • 0

    :

    0

    08:45 PM

    كأس رابطة الأندية الإنجليزية
  • وست هام يونايتد

    وست هام يونايتد

  • شيفيلد يونايتد

    شيفيلد يونايتد

  • 0

    :

    0

    08:45 PM

    كأس رابطة الأندية الإنجليزية
  • سندرلاند

    سندرلاند

  • بيرتن ألبيون

    بيرتن ألبيون

  • 0

    :

    0

    08:45 PM

    كأس رابطة الأندية الإنجليزية
  • بورنموث

    بورنموث

  • ميلتون كينز دونز

    ميلتون كينز دونز

  • 0

    :

    0

    08:45 PM

    كأس رابطة الأندية الإنجليزية
  • ليفربول

    ليفربول

  • تشيلسي

    تشيلسي

  • 0

    :

    0

    08:45 PM

    كأس رابطة الأندية الإنجليزية
  • غريمسبي تاون

    غريمسبي تاون

  • برايتون

    برايتون

  • 0

    :

    0

    08:45 PM

    كأس رابطة الأندية الإنجليزية
  • أستون فيلا

    أستون فيلا

  • مانشستر يونايتد

    مانشستر يونايتد

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    كأس رابطة الأندية الإنجليزية
  • روشديل

    روشديل

الأكثر قراءة

عاجل.. فيفا يختار محمد صلاح رابع أفضل لاعب في العالم

أحمد فتحي يضغط على الأهلي لتعديل عقده بعد رفض رحيله لـ"بيراميدز"

عاجل.. خالد بوطيب يقود هجوم الزمالك أمام الاتحاد السكندرى
الزمالك يعترض على عقوبات الجبلاية.. ويطالب بإيقاف "رمضان وعاشور"