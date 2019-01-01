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رئيس الزمالك يهاجم جنش بسبب كهربا: "لو جالك المستشفى تاني اطرده"

03:31 ص | الأربعاء 25 سبتمبر 2019
كتب: محمد محجوب
رئيس الزمالك يهاجم جنش بسبب كهربا: "لو جالك المستشفى تاني اطرده"

جنش

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شن رئيس نادي الزمالك، هجومًا على محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق السابق ونادي ديبورتيفو دا أفيس البرتغالي الحالي، ومحمود عبد الرحيم "جنش" حارس الفريق الأول.

وجاء الهجوم من جانب رئيس الزمالك بسبب زيارة "كهربا" لحارس الزمالك في ألمانيا، للإطمئنان على حالته الصحية، على هامش إصابة وتر أكيلس التي تعرض في معسكر منتخب مصر الأول قبل بداية كأس الأمم الأفريقية 209.-

وقال رئيس الزمالك في مداخلة هاتفية لبرنامج " الزمالك اليوم" عبر قناة الحدث اليوم: "ايه اللى وداك المستشفي لجنش يا كهربا، أنت مش بعت النادي وهربت، احنا بينا شكوى في الاتحاد الدولي وهي الفيصل في النهاية".

وكان "كهربا" قد نشر صورة له يوم الأحد الماضي الموافق 22 سبتمبر، من زيارته لمؤمن زكريا ومحمود جنش بألمانيا خلال رحلة علاج الثنائي هناك.

وقال كهربا عبر حسابه على تويتر: "من زيارتي اليوم لإخواتي مؤمن وجنش ربنا يشفيهم إن شاء الله".

وهاجم جنش قائلًا: "وأنت يا جنش استقبلته ليه، أنت عارف كويس ده عمل ايه مع الزمالك، ده لو جالك المستشفى تاني لازم تطرده، غلطاتك كترت يا جنش ومش عايز تعقل".

الزمالك يستعد لمواجهة بطل السنغال في دوري الأبطال

يُذكر أن الفريق الأول بنادي الزمالك، حقق فوزًا هامًا على نظيره الاتحاد السكندري، أول أمس الإثنين، بالجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري موسم 2019-2020، بهدف دون رد، سجلة اللاعب مصطفي محمد.

ويستعد الزمالك، لمواجهة نظيره جينراسيون السنغالي، السبت المقبل، في إياب دور الـ 32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا، ويكفي الأبيض الفوز بهدف نظيف من أجل التأهل لدور المجموعات، بعد الخسارة في الذهاب بنتيجة 2-1.

ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب بتروسبورت، بدون جماهير، في تمام الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة، إلا أن رئيس الزمالك قد أعلن موافقة الجهات الأمنية على نقل المباراة لاستاد الجيش المصري ببرج العرب، بحضور 5 آلاف مشجع، مناشدًا زيادة العدد لـ 20 ألف.

 

 

 

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