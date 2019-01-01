عاجل.. نقل مباراة الأهلي وكانو سبورت لبرج العرب بحضور جماهيري

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فريق الأهلي
تلقي النادي الأهلي خطابا من الجهات المختصة يفيد بنقل مباراة الأهلي وكانو سبورت بطل غينيا الاستوائية لملعب برج العرب بحضور 5000 متفرج، وكان ملعب السلام هو مستضيف المباراة قبل ان يتم نقلها.
وكان الأهلي قد حدد من قبل ستاد السلام لاستقبال مباراة العودة من دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، ولكن الجهات المختصة قررت نقل المباراة لبرج العرب بسبب الحضور الجماهيري.
وكان الأحمر، قد واجه كانو سبورت، في مباراة الذهاب، وحقق الفوز بهدفين دون مقابل، خلال المباراة التي أقيمت في غينيا، وسجل أهداف اللقاء كل من صلاح محسن ووليد سليمان.
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