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عاجل.. الجنايني يكشف تفاصيل مكالمته بصلاح: سنحاسب المخطئ في أزمة تصويت الفيفا

08:47 م | الأربعاء 25 سبتمبر 2019
كتب: محمد الصايغ
عاجل.. الجنايني يكشف تفاصيل مكالمته بصلاح: سنحاسب المخطئ في أزمة تصويت الفيفا

عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة

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كشف عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة، عن أنه سيتم محاسبة كل من أخطأ في أزمة التصويت الخاصة باختيار أفضل لاعب ومدرب الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بعد استبعاد صوتي مصر للمدير الفني وقائد المنتخب وحجبهما في التصويت الأخير.

وقال الجنايني، في تصريحات صحفية، إن اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري بكامل أعضائها قد استقرت على محاسبة كل من أخطأ من العاملين بالاتحاد وتسبب في حرمان محمد صلاح نجم مصر وليفربول من تصويت بلاده وعدد من النقاط المهمة في التصويت على جائزة أفضل لاعب في العالم.

وشدد على أنه أجرى اتصالا هاتفيا بمحمد صلاح أكد خلاله على أن الأمر خطأ غير مقصود، وأن الاتحاد يدعمه هو وجميع اللاعبين المحترفين، وسيتم تقديم كل الدعم والمساندة مثلما كان الأمر مع المجلس السابق لاتحاد الكرة.

وأوضح في مكالمته مع صلاح أن الخطأ ورد في فترة انتقالية لاتحاد الكرة وكان من المستحيل أن يحدث في المجلس السابق كما أنه يستحيل أن يحدث مع الإدارة الحالية، وهو خطأ إداري غير مقصود على الإطلاق، سيتم عقاب المتسبب فيه.

واكد الجنايني أن اللجنة تواصلت مع الفيفا لتوضيح أسباب عدم اعتماد التصويت الخاص بمصر، ورد بخطاب رسمي على وجود خطأ في الإجراءات.

اتحاد الكرة يفتح تحقيقًا على خلقية أزمة صلاح

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، فتح تحقيق لمعرفة ملابسات تصويت مصر في مسابقة الأفضل على مستوى العالم والسبب الذي أدى لعدم اعتماد صوت مصر.

في الوقت نفسه، أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم أمس الثلاثاء، استفسارا للاتحاد الدولي لكرة القدم عن الواقعة.

 

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