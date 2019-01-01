رئيس الزمالك ينتقد محمد صلاح: ما فعلته خطأ لا يغتفر.. مصر خيرها عليك

علق رئيس نادي الزمالك، على الأزمة التي أثيرت مؤخرًا بسبب حجب أصوات قائد والمدير الفني لمنتخب مصر عن عملية التصويت لأفضل لاعب في العالم، ضمن جائزة "ذا بيست" التي يقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" كل عام، والتي حل بها صلاح رائعًا.

وقام محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، بإزالة اسم منتخب مصر من حسابه على موقع "تويتر"، محتفظًا فقط بكونه لاعبًا لفريق ليفربول.

وحل محمد صلاح رابعًا في قائمة أفضل 10 لاعبين في العالم، بعد ليونيل ميسي الذي حصد الجائزة، ثم الوصيف فيرجل فان دايك، والثالث كريستيانو رونالدو.

وقال رئيس الزمالك في تصريحات تليفزيونية: "أنا زعلان من حاجتين، الأولى هو حجب الصوت المصري عن الجائزة، والتانية إن صلاح شال اسم بلدي من حسابه".

وأضاف في حديثه عن أزمة محمد صلاح: "ما فعلته يا صلاح خطأ لا يغتفر، دي مصر يا محمد ومالهاش علاقة بمشكلة حصلت مع اتحاد الكرة أو الاتحاد الدولي".

وتابع انتقاده لصلاح: "انت مش بتجبي علينا يا صلاح إنك بتلعب في منتخب بلدنا، وأسلوب الابتزاز دة ماينفعش يطلع منك".

رئيس الزمالك لصلاح: حقك تزعل وكلنا معاك

وواصل: "مصر خيرها عليك وفضل شعبها عليك، مصر هي اللي عملتك وهي اللي سفرتك برة وسبب نجوميتك وشهرتك مش حد تاني".

وأردف: "الناس اللي بتدعمك وتشجعك بتعمل كدة عشان مصر ومنتخب مصر، مش عشان ليفربول أو حد تاني ولازم تبقى عارف كدة".

واختتم حديثه عن صلاح قائلًا: "من حقك تزعل يا صلاح وكلنا زعلانين معاك، لكن دة مالوش علاقة بمصر اللي فضلها عليك".