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عاجل.. حسام البدري يعلن جهاز منتخب مصر ويضم مدرب بيراميدز

12:07 م | الخميس 26 سبتمبر 2019
كتب: إبراهيم منصور
عاجل.. حسام البدري يعلن جهاز منتخب مصر ويضم مدرب بيراميدز

حسام البدري مدرب المنتخب الوطني

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أعلن حسام البدري، المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني، عن التشكيل النهائي لجهازه المعاون، الذي سيقود الفراعنة خلال الفترة المقبلة، بعدما تولى المهمة خلفا للمكسيكي خافيير أجيري، والذي أخفق مع المنتخب وودع كأس الأمم الأفريقية من دور الـ16 على يد جنوب أفريقيا.

وجاء تشكيل جهاز المنتخب كالتالي:

-محمد بركات مدير المنتخب

-طارق مصطفي أحمد أيوب مدرب عام

-سيد معوض مدرب مساعد

-أيمن طاهر مدرب حراس

-أنيس الشعلالي مدرب أحمال

وتمسك حسام البدري، بضم التونسي أنيس الشعلالي، مدرب أحمال نادي بيراميدز الحالي، والأهلي السابق.

يعقد الاتحاد المصري لكرة القدم حاليا مؤتمرا صحفيا بأحد فنادق القاهرة لتقديم المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني الأول الكابتن حسام البدري وجهازه المعاون لوسائل الإعلام.

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