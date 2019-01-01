البدري يكشف سبب اختياره 5 محترفين وسر استبعاد المحمدي والأجدر بشارة القيادة

أكد حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، أن اختيار 5 محترفين لمعسكر المنتخب الوطني المقبل المقرر انطلاقه في أكتوبر المقبل، لا يعني أنه لن يتم استدعاء لاعبين أخرين في المستقبل.

وقال البدري خلال المؤتمر الصحفي الذي يقام اليوم، بأحد الفنادق الكبرى، لإعلان الجهاز الفني للمنتخب وتفاصيل المرحلة المقبلة، «إن اختيار 5 محترفين لا يعني أنني لن استدعي لاعبين اخرين مستقبلا، المحمدي لاعب كبير لكني أرغب في منح الفرصة للاعب اخر سأشركه في ودية أكتوبر مش معقول استدعي المحمدي ويقعد احتياطي».

وعن شارة القيادة للمنتخب الوطني أكد المدير الفني أنه حتى الآن لم أحسم من هو كابتن المنتخب خلال الفترة المقبلة، بالتأكيد سنختار من يخدم مصلحة منتخب مصر، سنتشاور وسنختار القرار الصحيح الذي يخدم المنتخب وليس صالح شخص معين، الأهم بالنسبة لنا هو مصلحة المنتخب الوطني وكل الاختيارات ستكون بعد دراسة متأنية وفي صالح المنتخب الوطني.

وتحدث البدري عن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، قائلا: «أتمنى لشوقي والمنتخب الأولمبي كل التوفيق وانا داعم لهم بشكل كبير، وسيكون هناك اتصال وجلسات تنسيقية معه لما فيه مصلحة المنتخبين لتحقيق النجاح المطلوب للمنتخبين خلال الفترة المقبلة».

وأعلنت اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، اليوم الخميس، المؤتمر الصحفي لتقديم الجهاز الفني الجديد للمنتخب الوطني، في أحد الفنادق الكبرى، والإعلان عن تفاصيل خطة المرحلة المقبلة.