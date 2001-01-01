أبرزها إقامة مباراة ودية في "بيرنابيو".. تفاصيل اجتماع وفد الأهلي في ريال مدريد

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وفد الأهلي في ملعب سنتياجو بيرنابيو
عقد وفد النادي الأهلي المتواجد حاليًا في أسبانيا والذي يضم المهندس خالد مرتجي والمهندس محمد سراج الدين عضوا مجلس إدارة النادي للمشاركة في مؤتمر صناعة كرة القدم العالمية اجتماعًا مع بتراجينيو مدير العلاقات الدولية بنادي ريال مدريد ورئيس الجامعة بمكتب الأخير.
شهد الاجتماع الذي جاء وديًا للغاية مناقشة العديد من الملفات، وشرح "بتراجينيو" آلية العمل في نادي ريال مدريد وتحدث عن مصادر التمويل وتطويرها باستمرار وكيفية تمويل المشروعات الكبرى للنادي الملكي ومنها تطوير ملعبه الحالي "سنتياجو بيرنابيو".
كما تطرق الحوار إلى إقامة مباراة ودية بين الأهلي والريال يتم تحديدها في وقت لاحق على غرار مباراة القرن التي أقيمت بين الناديين عام 2001 بالقاهرة وانتهت لمصلحة الأهلي بهدف للا شئ.
واقترح "بتراجينيو" إقامة المباراة في مدريد ورحب وفد الأهلي بالإقتراح لحين العرض على مجلس الإدارة . واصطحب بتراجينيو وفد الأهلي في جولة تفقدية بملعب الريال وملحقاته الجديدة ولبى مرتجي وسراج دعوة رئيس جامعة ريال مدريد بحضور مباراة الريال وأوساسونا في الدوري الأسباني.
وكان وفد النادي قد توجه إلى إسبانيا قبل أربعة أيام بتكليف من الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي لحضور المؤتمر المشار إليه وإجراء العديد من المقابلات المهمة مع المسئولين عن تطوير صناعة كرة القدم من الدول المختلفة والعرض على مجلس الإدارة عقب العودة للقاهرة.
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