رئيس الزمالك يشطب 16 عضوًا من النادي بسبب انتمائهم للأهلى

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رئيس الزمالك
أعلن رئيس مجلس إدارة الزمالك، شطب 16 عضو من أعضاء الجمعية العمومية الخاصة بالقلعة البيضاء، وذلك بعد مباراة الزمالك والأهلي ببطولة السوبر المصري الأخير.
وقرر رئيس القلعة البيضاء عبر الإذاعة الداخلية للنادي، شطب عضوية 16 شخص من أعضاء الجمعية العمومية، بسبب انتمائهم إلى النادي الأهلي.
وتابع رئيس الزمالك، قائلًا: "نادي الزمالك مخصص لأعضاؤه الزملكاوية فقط، ولا يوجد مكان لعضو أهلاوي ينشر التعصب والعنف داخل النادي، وتم شطب مجموعة تم التأكد من انتمائهم للأهلي".
وأضاف: "الجميع يعلم مدى احترامنا للاهلي وقمنا بإذاعة مباراته في نهائي بطولة دوري ابطال افريقيا امام الترجي لانه في مهمة وطنية ويمثل مصر، ولكن لما الزمالك يكون بيلعب لابد من تشجيع الجميع في النادي للزمالك فقط".
وكان الفريق الأول بنادي الزمالك، قد خسر لقاء السوبر المصري أمام الأهلي، بنتيجة 3-2.
وعلى صعيد بداية الموسم الكروي الجديد 2019-2020، حقق الزمالك الفوز على الاتحاد الكسندري في انطلاقة الدوري الممتاز، بهدف نظيف، سجله اللاعب مصطفى محمد.
ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة جينيراسيون فوت السنغالي في أياب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا.
ومن المقرر أن تقام المباراة يوم الأحد المقبل، في تمام الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة.
يُذكر أن مباراة الذهاب أنتهت بفوز بطل السنغال بنتيجة 2-1، ويكفي الفارس الأبيض الفوز بهدف نظيف خلال لقاء العودة من أجل ضمان التأهل لدور المجموعات.
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